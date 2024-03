Megáldotta a római autósokat Erdő Péter bíboros

Erdő Péter bíboros, esztergom– budapesti érsek, Magyarország prímása vezette vasárnap Rómában az autósok megáldásának szertartását.

Ez az olasz autósok egyik legkedvesebb hagyománya, mely közel százéves múltra tekint vissza.

Római Szent Franciska liturgikus emléknapján idén is a Colosseum körül gyülekeztek az autósok, hogy hogy a magyar bíboros áldását adja gépjárműveikre. Erdő Péter bíboros tavaly júliusban vette át ünnepélyes szentmise keretében a Ferenc pápa által kijelölt címtemplomát a Római Szent Franciska bazilikát. Az örök város szívében a Forum Romanumon elhelyezkedő ősi templom őrzi a rómaiak által igen kedvelt szent asszony földi maradványait.

Szent Franciska, nem csak Róma városának védőszentje, hanem az úton járok oltalmazója is.

Liturgikus ünnepnapján a címtemplom bíborosa minden évben megáldja a Colosseum körül felsorakozó gépjárműveket, és ez idén is így történt.

Az ünnepélyes szertartás szentmisével kezdődött nagyböjt 4. vasárnapján. Erdő Péter bíborossal a szentmisén koncelebrált Giuseppe Sciacca érsek, az Apostoli Signatura titkára; Diego Gualtiero Rosa OSB Oliv., Monte Oliveto Maggiore főapátja; dom Benedetto Toglia OSB a bazilika rektora, Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora; Depaula Flavio prímási titkár és az olivetánus bencés közösség.

Az ünnepélyes szertartás szentmisével kezdődött

(Fotó: Jánosi Dalma)

– Római szent Franciskának az autósokhoz van egy különleges kapcsolata – nyilatkozta lapunknak Erdő Péter bíboros. Mint mondta, ez abban rejlik, hogy

Szent Franciska 33 éves korától szinte minden nap életében látta maga mellett az őrangyalát, amikor ezeken a veszélyes utakon vitte a segítséget a rászorulóknak. Bár Rómában abszolút nem volt közbiztonság, soha nem történt vele semmi baj, mert ott járt mellette az őrangyala. Ez az, ami az autósoknak is nagyon szükséges. A zsoltárban is az van. „Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon”

– idézte a magyar bíboros a Szentírás szavait.

Az autók megáldását a következőképpen magyarázta lapunknak:

A tárgyak megáldása mindig azt szolgálja, hogy azok a személyek, akik az adott tárggyal kapcsolatba kerülnek valamilyen kegyelmet kapjanak az egyház imádsága folytán. Itt arról van szó, hogy az imádság tárgyiasul a megszentelt tárgyban.

Szent Franciska igen fontos a rómaiak számára, mutatta be a szent asszony alakját a lapunknak a bíboros úr. Mint mondta, Szent Péter és Pál apostolok mellett ő Róma város egyik védőszentje, ez is mutatja, hogy milyen szorosan kapcsolódik a városhoz. 1440-ben halt meg. Nehéz időket élt akkor a város, járványok voltak, háborúk és éhínség.

Ő az egyik legelőkelőbb család tagjaként, először férjhez ment, majd hat gyermeke született, akik közül három csecsemő korban meghalt. Szent Franciska a családi kötelezettségein túl azonban ellátta a szegényeket, gondoskodott a város betegeiről. Éjjel, nappal járta az utcákat, hogy segítséget vigyen a rászorulóknak.

Amikor megözvegyült, akkor megalapította az obata közösséget, amelyik az olivetánus bencésekkel volt lelkileg kapcsolatban, azokkal, akik a mai napig itt vannak a Szent Franciska bazilika mellett. A közösség központjául ő maga ezt a templomot választotta – ismertette lapunknak Erdő Péter a római szent asszony életét.

Háború, nyomorúság és rászoruló ember bőven van ma is – folytatta lapunknak Erdő Péter felhívva a figyelmet arra, hogy Szent Franciska életpéldája ma is igen aktuális. Akkor volt okuk az embereknek félni, mindentől, az ellenséges rajtaütéstől, a pestistől, az éhínségtől, de most is sok ember lelkét megüli a félelem.

Mi lesz a történelemben, mi lesz az emberiség sorsa, hogy alakul a környezetünk? De ezek a félelmek rossz tanácsadók, nekünk meg kell keresni a megoldásokat, bizalommal, bizalommal az isteni gondviselésben. És így keresni azt, hogy hogy tudjuk egymást is segíteni és a magunk környezetében is megtalálni a megoldásokat

– fogalmazott lapunknak Erdő Péter.

A bíboros úr végül arra buzdította a Rómába látogató magyar zarándokokat, hogy ha a Forum Romanumon, vagy a Colosseum közelében járnak, térjenek be a Szent Franciska bazilikába. Nagyon sok értékes emlék van itt, ami vallási szempontból nagyon fontos. Az egyik római Szent Franciska sírja. A másik pedig Szent Péter térde nyoma. Ehhez az emlékhez kapcsolódik Simon Mágus és Szent Péter harca. Ezt a követ már nem a földön tartják, hanem a falra erősítették föl. Emiatt is a Rómában járó zarándokok egyik célpontja szokott lenni a bazilika – mondta el lapunknak Erdő Péter bíboros.

Olaszország közismert az autógyártásról. A római egyház XI. Piusz pápa óta, az utósok védőszentjeként tiszteli szent Franciskát. 1928-tól kezdődően, közel száz éve ünnepélyes keretek között áldásában részesítik a gépjárműveket, hogy szerencsésen és baleset mentesen közlekedjenek az utakon.

Az ünnepi szertartáson részt vett a római önkormányzat képviselete, valamint az Olasz Autós Klub küldöttsége. A zenei kíséretet a Csendőrség zenekara biztosította.

Giovanni Zannola Róma közlekedésért felelős bizottságának elnöke a római önkormányzat küldöttjeként vett részt a szertartáson. Lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a nemzetközi kapcsolatok szempontjából is igen értékes, hogy idén a magyar bíboros áldotta meg a járműveket.

Mindannyian egy egységes Európa megteremtésén fáradozunk. Róma figyelemmel kíséri Magyarországot és a többi európai országot. Hálásak vagyunk, hogy Erdő Péter bíboros megáldotta a római autókat, amely egész biztosan hozzájárul majd a város közlekedési biztonságához

– nyilatkozta Giovanni Zannola.

Borítókép: Erdő Péter bíboros a római Colosseumnál megáldja a római autósokat (Fotó: Jánosi Dalma)