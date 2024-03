Migráns keltett riadalmat a tettével + videó

Pánikot keltett egy migráns az egyik boszniai befogadóközpontban. A húszéves marokkói fiatalember betörte a konténer ablakát, és a széttört üveggel vagdosni kezdte magát. Öngyilkos akart lenni.

Migránsok várakoznak a Lipa migránstábor előtt Boszniában 2023. november 8-án. Fotó: AFP/Damir Sencar

A táborban ez az eset riadalmat és káoszt okozott, számolt be a helyi sajtó. A felkavaró jelenetek nemcsak a migránsokat döbbentették meg, hanem a befogadóközpont személyzetét is.

A tábor alkalmazottainak gyors közbelépése eredményeként sikerült megállítani a bevándorlót, aki így végül nem lett öngyilkos. Az eseményeket követően a személyzet azonnal mentőt hívott, és a migránst a kantoni kórházba szállították, ahol stabilizálták a súlyos sérüléseit.

Boszniából Horvátországon keresztül mennének a migránsok az EU-ba

A balkáni útvonalon érkező migránsok gyakran Szerbián keresztül jutnak Boszniába, hogy onnan Horvátországba szökve tudjanak illegálisan az Európai Unió területére érni.

Erről már lapunk is beszámolt korábban.

A bevándorlók egy részét Boszniában befogadóközpontokban helyezik el, míg mások illegális táborokban, a szabadban, illetve elhagyatott épületekben tanyáznak, s várnak az alkalomra, hogy Horvátországba jussanak – számolt be róla a minap a helyi sajtó. Korábban a Délvidék északi részére is jellemző volt, hogy lakatlan házakba költöztek be a migránsok vagy a magyar–szerb határ mentén fekvő erdőben bújtak meg. A magyar határkerítésnek és határvédelemnek, valamint a szerb belügyminisztérium egységei által végrehajtott akcióknak köszönhetően azonban jelenleg nem látni a magyar határhoz közeli városokban bevándorlókat Szerbiában.