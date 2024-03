Megmutatjuk, hogyan őrzik a határ déli oldalát a migránsoktól + videó

Később Horgoson, Hajdújáráson, Palicson is voltak lövöldözések. Hasonló esetre korábban is volt példa a magyar–szerb határ mentén lévő településen és más városokban is a Délvidék északi részén. A migránsok korábban attól sem riadtak vissza, hogy fegyvereiket lakott területen, akár a helyiek jelenlétében használják. Horgoson a központban is volt fegyveres leszámolás a migránscsoportok között.

Ezt követően telt be a pohár a szerb vezetésnél.

Alekszandar Vucsics államfő egy adott pillanatban bejelentette, ha kell, a katonaságot is beveti az elfajuló migránshelyzet rendezése érdekében. Ezután indult be az a rendőrségi akció, amelynek eredményeként egyelőre szünetel az a szenvedés, amelyet a helyieknek ki kellett bírniuk a feltorlódott migránsok miatt.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a Délvidék északi részén élők számára ezelőtt mindennapossá vált a fegyverropogás hangja, az utcákon elsuhanó taxisok és a csoportokban vonuló, fiatal férfiakból álló illegális bevándorlók látványa.