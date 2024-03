Az amerikai hírszerzés továbbra is felforgató tevékenységet folytat Oroszország teljes területén. Ezt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára jelentette be, számolt be róla a TASZSZ.

Az Egyesült Államok és az érintett ügynökségek és különleges szolgálatok ugyanazokat a felforgató tevékenységeket folytatják hazánkban, mint korábban, és még mindig ezt teszik

– mondta Peszkov.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtótájékoztatóját moderálja Moszkva központjában 2023. december 14-én. Fotó: AFP/Gavriil Grigorov

Dmitrij Peszkov kommentálta a CIA kínai működési kísérleteiről szóló híreket is, hozzátéve, hogy Oroszország is tapasztalta az amerikai titkosszolgálatok tevékenységét, írja a Lenta.ru.