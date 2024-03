Váltságdíjat követelnek, nem is keveset, százhúsz embert tart fogva egy mexikói kartell

Mexikóban egy drogkartell tagjai elraboltak mintegy harminc georgiai állampolgárt, akik az országon keresztül az Egyesült Államokba próbáltak eljutni – közölte a Life.ru a Mtavari-a hivatkozva. A lap szerint az elrablók 90 ezer dollárt követeltek a foglyok szabadon bocsátásáért.

A georgiai külügyminisztérium közölte, hogy már kapcsolatban áll a mexikói bevándorlási szolgálattal, hogy további információkat szerezzenek a helyzetről, és közös nyomozást indítsanak, többek között az elraboltak jelenlegi tartózkodási helyének kiderítésére. Az egyik fogva tartott ismerőse elmondta, hogy egy pincében őrzik őket, ahol legalább 120 embert helyeztek el. Állítólag a drogkartell tagjai által kért összeg felét már kifizették.

Elképzelhető, hogy ott tartják fogva a korábban elrabolt 23 éves orosz nőt, Mariát is. A mexikói kartell tagjai március 14-én az Egyesült Államokkal határos Reynosa városába tartó turistát rabolták el. Este 11 óra körül a nő hangüzenetet rögzített a férjének, amelyben elmondta, hogy fegyveresek üldözik. Egy helyi bűnbanda tagjai foglyul ejtették, és fizetséget követeltek, mert „átutazott a földjükön”. A lánynál nem volt pénz, ezért a banditák magukkal vitték, a vele utazó mexikóiakat pedig elengedték. A banditák 1500 dollárt követeltek Maria férjétől, majd miután megkapták, további 900 dollárt kértek. Ezt az összeget is elküldték, de arról nem tudni semmit, hogy hol van most a lány. A mexikói orosz nagykövetség ellenőrzés alatt tartja a helyzetet.

Borítókép: Az állami rendőrség egyik tagja részt vesz a Rastrillo elnevezésű biztonsági műveletben, amelynek célja a bűnözés elleni küzdelem Ecatepec településen. A Köztársasági Főügyészség (FGR), Mexikó Állam Főügyészsége (FGJEM) és az Állami Rendőrség több mint 1300 tagja vett részt a mexikói Ecatepec de Morelos településen zajló műveletben 2024. március 15-én (Fotó: Rick Cruz/Eyepix Group/NurPhoto/NurPhoto via AFP)