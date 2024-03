Véresre korbácsolt hát, keresztre feszítés – Jézus Krisztusra emlékeznek a Fülöp-szigeteken + képgaléria

„Amíg a bűnbánók tisztán tartják szándékaikat, addig ők is megtapasztalják Isten áldásának csodáját, ahogy én is oly sokszor” – tette hozzá. Enaje-vel együtt fakeresztre szögeztek két másik bűnbánót is San Pedro Cutudban. Hat másikat a közeli Santa Lucia és San Juan falvakban feszítettek keresztre Pampanga tartományban. Bulacan tartományban hat bűnbánót szögeztek fakeresztre Kapitangan faluban. A katolikus egyház nem bátorítja a szélsőséges cselekedeteket, de keveset tesz a gyakorlat megállítása érdekében.

A húsvéthét a legfontosabb vallási esemény a Fülöp-szigeteken, ahol a lakosság több mint 85 százaléka katolikus.

A hét nagy részét munkaszüneti nappá nyilvánították, hogy az emberek hazalátogathassanak vagy szabadságra mehessenek. A kormányhivatalok, magánvállalatok és kereskedelmi létesítmények zárva tartanak.

Borítókép: Egy férfi kezében korbáccsal – önostorozással emlékeznek meg a keresztények a Fülöp-szigeteken Jézus Krisztus utolsó óráiról 2024. március 29-én (Fotó: AFP/NurPhoto/Ryan Eduard Benaid)

Nyugalom megzavarására alkalmas képek következnek.