A bevándorláspolitika szigorítását sürgette Szijjártó Péter + videó

Hangsúlyozta, hogy Magyarország rendkívül elkötelezett a szigorú bevándorláspolitika mellett, amely a szilárd határvédelmen alapul, olyan megközelítésen, amely nem a migráció kezelésére, hanem annak megállítására összpontosít. A szavai szerint világossá kell tenni, hogy bevándorlók kizárólag törvényes úton érkezhetnek Európába, emellett pedig oda kell vinni a segítséget, ahol a baj van, nem a problémákat kell importálni. Majd figyelmeztetett, hogy Afrika népessége a következő húsz évben 750 millióval fog nőni a becslések szerint, ezen emberek számára pedig gondoskodni kell majd munkahelyekről, egészségügyi ellátásról, oktatásról.

És ha ez nem sikerül, akkor olyan kihívással találhatjuk szemben magunkat, amellyel soha nem tudunk megbirkózni

– fejtette ki.

Emellett a koppenhágai kormány bevándorláspolitikáját is méltatta, mondván, hogy Dánia azon kevés ország közé tartozik az Európai Unióban, amely a józan ész talaján áll a migráció tekintetében. Rámutatott, hogy téma volt Dánia szigorú bevándorláspolitikája és több érdekes kezdeményezése is a közelmúltból azt illetően, hogy miként lehetne megálljt parancsolni a migrációnak az EU-ban. Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy Magyarország és Dánia is exportorientált gazdaság, s mindkét ország sikeres ezen a téren, amiért sokat kellett dolgozniuk. „Ezért a közös érdekünk, hogy a világkereskedelem akadálymentes legyen, tisztességes és egységes” – jelentette ki.