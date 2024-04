A háború kérdésében egy véleményen van Kína és Magyarország

Hszi Csin-ping május 8–10. között érkezik Budapestre. Orbán Viktor legutóbb tavaly októberben találkozott a kínai vezetővel Pekingben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hazánk üdvözli a látogatást.

Hszi Csin-ping kínai elnök találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Pekingben, Kína fővárosában 2023. október 17-én. (Fotó: Xinhua/AFP/WANG YE)

Mindenképpen fontos a magyar–kínai kapcsolatok történetében, hogy a kínai államfő Magyarországra látogat, mondta el lapunknak Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója, korábbi sanghaji főkonzul, Kína-szakértő.

Hszi Csin-ping utoljára még alelnökként 2009-ben járt hazánkban. Az hogy 2024-ben a magyar–kínai kapcsolatok 75. évfordulóján hazánkba látogat, az egy olyan jelzés lehet, hogy megerősíteni kívánják az egyébként jól működő kétoldalú kapcsolatokat, amely 2010-től a keleti nyitás politikájától kezdve még magasabb fokozatra kapcsolt

– tette hozzá.

Ennek az eredményeit az elmúlt években folyamatosan láthatjuk, mert egyre több kínai vállalat fektet be hazánkban és alakítja ki nálunk a régiós központját. A magyar–kínai kereskedelmi kapcsolatok is bővülnek, tehát ez mindenképpen Magyarország javára vált és válik, hangsúlyozta a szakértő. Horváth Levente arról is beszélt, hogy a keleti nyitás kibővítette és diverzifikálta hazánk kereskedelmi kapcsolatait, ami nemcsak kínai, hanem például dél-koreai befektetéseket is jelentett.

Kínának kezdetektől Magyarországhoz hasonlóan az volt a kommunikációja, hogy békés tárgyalásokkal kell a különböző konfliktusokat rendezni. A kínai háborúellenesség az orosz–ukrán háború kapcsán is látható, és a közel-keleti konfliktus kapcsán is a béke pártján áll, illetve Kína volt a békítő Irán és Szaúd-Arábia között is.

– mutatott rá Horváth Levente.

„Magyarország és Kína ebben is egy véleményen vannak, és ezért is tud a két ország között jó kapcsolat kialakulni, hiszen hazánk is a békét támogatja a háború ellenében. A Kínai Népköztársaság világhatalomként hasonlóan gondolkodik, mint hazánk, ez az ún. konnektivitás, az államok közötti békés együttműködés, a háborúellenesség, továbbá a stabil államberendezkedés és a stabil gazdaság, amely a kínai kormány és a kínai vállalatok számára vonzó Magyarországban” – mondta el a szakértő.

Vang Ji kínai külügyminiszter, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Irodájának tagja is tárgyal Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel Pekingben, Kína fővárosában, 2024. április 24. (Fotó: Xinhua/AFP/Chen Bin)

A kétoldalú politikai együttműködés ezért hazánk és Kína között kiváló, mutatott rá Horváth Levente, aminek révén egyre több befektetésről és közvetlen járatról lehet beszámolni. Hszi Csin-ping látogatásával is nagyszabású bejelentések lehetnek. Horváth Levente arról is beszélt, hogy a kínai elnök Franciaországba is látogatást tervez valamint Olaf Scholz német kancellár is a közelmúltban látogatott el Pekingbe egy hatalmas gazdasági delegációval.

Ha pedig a Nyugat együttműködhet Kínával, akkor hazánk miért ne, mutatott rá a szakértő.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben a napokban arról beszélt, hogy hazánk vált a kínai vállalati beruházások első számú európai célpontjává.

Hatezermilliárd forintnyi kínai beruházás zajlik Magyarországon, hatezermilliárd forintnyi gyárépítés van folyamatban jelenleg.

– jelentette ki. Ezek a beruházások elsősorban a modern autóiparhoz kapcsolódnak.