A hanyatló német gazdaság miatt Olaf Scholz Kínában kopogtat

Olaf Scholz német kancellár fordulóponthoz érkezett, ugyanis a pekingi látogatása előtt arról próbálja meggyőzni Kínát, hogy a geopolitikai helyzet ellenére Németország valójában a nagyhatalom barátja – írja a Politico. Ez többek között abban is megmutatkozik, hogy a TikTokot a támogatásáról biztosította, és nem állt be a kínai közösség platform elleni hisztériába.

Olaf Scholz látogatása nem véletlen: Németországnak rendkívül fontos a kínai piac. Fotó: MTI/AP/Markus Schreiber

A lap kiemeli: Scholz szombaton kezdődő háromnapos látogatása Kínában a leghosszabb és egyben legfontosabb külföldi útja lesz, amióta 2021 végén hivatalba lépett. A kancellárt egyébként rekordalacsony népszerűségi mutatók és egy széthulló koalíció is sújtja. Az utazás most nemcsak arra kínál lehetőséget, hogy bebizonyítsa, hogy van globális tekintélye, hanem arra is, hogy megmutassa a választóknak: mindent megtesz a hanyatló német gazdaság megmentése érdekében.

A fordulat azért is meglepő, mert a kancellár az Egyesült Államok nyomása ellenére változtatott az ázsiai országhoz való viszonyában.

A lap megjegyzi, Kína évtizedeken át rendkívül fontos volt a német exportőröknek, ami növelte a profitjukat és fenntartotta Németország pozícióját a világ egyik vezető gazdaságaként, emiatt pedig Németországnak még mindig szüksége van Kínára. Míg Németország legnagyobb vállalatai, az autógyárak és a vegyipari gyártók vannak a leginkább kitéve Kínának, számos beszállítójuk is nagy téteket tett az országra.

A közgazdászok és a Nemzetközi Valutaalap 2023 után a német gazdaság további stagnálására számítanak. Az export idén eddig több mint két százalékkal esett vissza, és egyelőre nem látszik az enyhülés jele. A német foglalkoztatás továbbra is robusztus, de ez gyorsan megváltozhat, ha a gazdaság nem élénkül.