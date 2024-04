Deutsch Tamás: Egyedül maradtunk a békepártiságunkkal + videó

Egy konzervatív rendezvényt, egy békés, tisztességes konferenciát akartak betiltani erőszakkal, jogtipró módon. Most már a vak is láthatja: Brüsszel lett az új Moszkva. És persze az is nyilvánvaló, hogy miért akarták betiltani a konferenciánkat, miért akarják a szabadságunkat korlátozni. Azért, amiről azon a konferencián beszélni akartunk. Azért, mert mi a békéről beszélünk, békét akarunk, azonnali fegyverszünetet és béketárgyalásokat. Ők meg kizárólag a háborúról akarnak beszélni, mert háborút akarnak, akár világháborút is. A béke melletti álláspontunkkal ugyanúgy egyedül maradtunk, mint korábban a migrációellenessel, és pont ugyanúgy lesz majd igazunk a békepártiságunk ügyében is.