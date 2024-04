Folytatódik a kötélhúzás a túszok ügyében

A Hamász egyetlen követelését sem teljesíti az az izraeli javaslat, amelyet katari és egyiptomi közvetítőkön keresztül kapott meg – közölte a palesztin terrorszervezet, hozzátéve, hogy ennek ellenére tanulmányozni fogják azt, és választ adnak majd a közvetítőknek.

Romos házak között szállítják megmaradt ingóságaikat palesztinok a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban 2024. április 8-án (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)

A terv szerint több száz palesztin foglyot, köztük halálos támadások miatt elítélteket, engednének szabadon negyven izraeli túszért cserébe – számolt be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

Eközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa még ebben a hónapban napirendre tűzné a palesztinok teljes jogú tagságának kérdését. A tagsági kérelmet először a Biztonsági Tanácsnak kell elfogadnia ahhoz, hogy a közgyűlés elé kerülhessen, de az Egyesült Államok várható vétója miatt aligha jut el a közgyűlési szavazásig.

A teljes jogú tagság gyakorlatilag a palesztin államiság elismerését jelentené, amit Izrael kereken elutasít.

Borítókép: Romos lakóház a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán-Júniszban 2024. április 8-án (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)