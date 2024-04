Összeomlóban a német közösségi közlekedés

Számos szövetségi állam kongatja a vészharangot a helyi közlekedéssel kapcsolatban, írja az ARD német közszolgálati médium. Oliver Krischer, a Zöld Párt képviselője, Észak-Rajna-Vesztfália közlekedési minisztere és a német közlekedési miniszterek konferenciájának elnöke azt mondja:

Olyan helyzetben vagyunk, hogy nincsenek többé tartalékok. A számok mindenütt elkeserítőek.

Christian Bernreiter (CSU), Bajorország lakásügyi, építési és közlekedési államminisztere bemutatja a „jövő közlekedési lámpáját”, amely a nagyobb közúti biztonságot és jobb forgalomáramlást hivatott biztosítani (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Peter Kneffel)

A politikus szerint a tartományok több pénzt követelnek a szövetségi kormánytól. Bajorország közlekedési minisztere, Christian Bernreiter megerősítette:

A helyzet nagyon súlyos. Az eddigi ígéretek minimálisak és nem oldják meg a problémát.

A szövetségi finanszírozás nem elég

A szövetségi kormány a tartományokkal közösen tartja fenn a városi és regionális vasúti közlekedést. Tartományi szinten dől el, hogy hol közlekednek a vonatok és milyen sűrűséggel, amit a szövetségi kormányzat az úgynevezett regionális alapokból finanszíroz.

A szövetségi közlekedési minisztérium szerint a német tartományok erre a célra idén mintegy tizenegy milliárd eurót kapnak. Ez az összeg egyébként minden évben három százalékkal nő, de még így sem elég, erősítette meg ezt Észak-Rajna-Vesztfália közlekedési minisztere.

A helyi vasúti közlekedés az elmúlt években jelentős költségnövekedéssel szembesült.

Ezek nagyrészt a bérköltségek, de az ukrajnai háború következtében az energiaköltségek is nagyon megnőttek.

A tartományok egyre kevesebb bevételt szereznek a jegyeladásból. A szakértők szerint a városok mellett vidéken ahhoz, hogy ott is többen használják a helyi közlekedést, több busznak és vonatnak kellene közlekednie. Egy tanulmány szerint 2031-ben akár 31 milliárd eurót is be kellene fektetni a helyi közlekedésbe, ami majdnem háromszorosa a jelenleginek.

A Bavarian Regiobahn (l, BRB) vonat és egy Deutsche Bahn (DB) vonat a főpályaudvar egyik vágányán áll (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Sven Hoppe)

A tartományok egyre kevesebbet fizetnek. Tavaly például Alsó-Szászország csak kilenc százalékkal járult hozzá a helyi közlekedés finanszírozásához.

Nem hiszem, hogy működőképes, hogy a szövetségi tartományok több pénzt követelnek a szövetségi kormánytól

– mondja Stefan Gelbhaar, a Zöldek közlekedéspolitikai szóvivője.

Itt egy általános felelősségről van szó.

Stefan Gelbhaar (Bündnis 90/Die Grünen) felszólal a lámpás koalíció politikájáról szóló háromnapos vitán a Bundestagban (Fotó: pa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Gelbhaar szerint biztosítani kell, hogy minden szövetségi állam egyenlő mértékben járuljon hozzá a helyi közlekedés költségeihez a saját államában.

Szükségünk van egy átfogó paktumra a szövetségi kormány, a szövetségi államok és a helyi önkormányzatok között, amely leírja, hogy hogyan fog kinézni a tömegközlekedés a jövőben

– jelentette ki.

Nincs előrelépés

A terv a kormányzati koalíciós megállapodásban is szerepel. Két évvel ezelőtt a szövetségi és a tartományi kormányok munkacsoportot hoztak létre. Észak-Rajna-Vesztfália közlekedési minisztere azonban bírálta Volker Wissing szövetségi közlekedési minisztert, aki nem hajlandó tárgyalni.

Sajnos olyan helyzetben vagyunk, hogy egy milliméternyi előrelépést sem értünk el. A szövetségi közlekedési minisztériummal már jó ideje gyakorlatilag nincs értelmes párbeszéd

– mondta.