Retteghetnek az autósok Németországban, közlekedési tilalom jöhet

Volker Wissing szabaddemokrata szövetségi közlekedési miniszter figyelmeztette a Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és a Szabaddemokrata Párt (FDP) parlamenti frakcióvezetőit a közelgő vezetési tilalmakra a német utakon.

– Nem tehetünk mást, mint hogy megtiltjuk a hétvégi személygépkocsi-, busz- és kamionforgalmat, ha július 15-ig nem fogadják el a klímavédelmi törvény módosítását, jelentette ki Wissing – írja a Junge Freiheit.

Volker Wissing német közlekedési és digitális ügyekért felelős miniszter a G7-ek közlekedési minisztereinek közlekedési találkozóján a milánói Palazzo Marinóban 2024. április 11-én. Fotó: NurPhoto/AFP/Alessandro Bremec

A Zöldek eddig blokkolták a szövetségi kormány erről szóló reformjáról kilenc hónapja született döntését. Ez az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának egészének csökkentéséről szól, és nem vizsgálja az egyes ágazatokat külön-külön. Mivel a közlekedési szektor normál körülmények között nem tudja teljesíteni a követelményeket, az egyetlen lehetőség a közlekedési tilalom elrendelése.

A klímavédelmi törvény eddig arra kötelezte a felelős szövetségi kormányhivatalokat, hogy vészhelyzeti programokat hajtsanak végre a kibocsátási szintek betartása érdekében.

Azt is előírja, hogy az éghajlatot károsító üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ra 65 százalékkal csökkentik 1990-hez képest. Megengedhető maximális határértékeket határoz meg a közlekedés, az ipar és az energiaipar területén.



„A közlekedési tilalmat nehéz lesz megértetni a lakossággal”

Levelében Wissing kifogásolja, hogy az új törvény blokkolása jelentős jogi bizonytalansághoz vezet, ami sem a légkört, sem pedig a szövetségi kormány hírnevét nem szolgálja. A közlekedési miniszter szerint a közlekedési tilalom drámai következményekkel járna Németországra nézve.

Nemcsak a polgárok szenvednének kárt, hanem az ellátási láncok is tartósan megszakadhatnak, mivel irreális lenne a közlekedés rövid távú átállása a közúti forgalomról a vasútra. Attól is tart, hogy a turizmus is hátrányt szenvedne, ez pedig jelentős gazdasági károkat okozna.

Több kilométeres forgalmi dugó alakult ki az A7-es autópályán Hamburg és Flensburg között. A húsvét előtti északi forgalom hagyományosan hosszú várakozási időhöz vezet az autópályákon. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Axel Heimken

Ha a törvény 2024. július 15-e előtt nem lép hatályba, minisztériumának azonnali programot kell előterjesztenie a közlekedési ágazat kibocsátási kvótájának való megfelelés érdekében 2030-ig – mondta Wissing

Ez azt jelentené – amit nehezen tudnának kommunikálni a lakosságnak –, hogy Németországban határozatlan időre hétvégi közlekedési tilalmat vezetnének be.