Sorosék brit lapja máris Magyar Pétert reklámozza

Sőt azóta az is kiderült, hogy Soros György egyik legfőbb híve is beállt Magyar Péter mögé. Kim Lane Scheppele, a nemzetközi baloldal Magyarországra „szakosodott”, a Horn-kormány idején az Alkotmánybíróság és a parlament alkotmány-előkészítő testületének munkájába is bevont alkotmányjogásza a 2010-es kormányváltás óta nemegyszer sokkolta már a magyar nyilvánosságot mondvacsinált, légből kapott kijelentéseivel és bírálataival, emlékeztet a tényfeltáró blog.

Borítókép: Magyar Péter ügyvéd beszél az általa meghirdetett Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért című rendezvényen a budapesti Kossuth Lajos téren 2024. április 6-án (Fotó: Havran Zoltán)