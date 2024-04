Tarthatatlan állapotok az olasz migránsközpontokban

Olaszországnak egyre komolyabb terhet jelent a szabályok nélküli bevándorlás. A kormány újabb zárt táborokat hozna létre az ország területén illetéktelenül tartózkodó bevándorlók számára, ezzel szemben a baloldal a zárt központok felszámolását szorgalmazza. A helyzet azonban egyre rosszabb, nemrégiben lázadás tört ki egy kitoloncolásra váró, észak-afrikai migránsokat fogva tartó központban Gradisca településen, az összecsapásokban három rendőr is súlyosan megsérült, kórházban ápolják őket.

Vasrudakkal, hatalmas szögekkel és plexilapokkal súlyosan megsebesítették a rendőröket – számolt be az eseményekről az Il Giornale olasz napilap.

A felkelés során a létesítmény több helyisége is megrongálódott, az összecsapás közel egy órán keresztül tartott, a rendőröknek végül könnygáz bevetésével sikerült ártalmatlanítaniuk a lázadókat. Nem ez volt az első felkelés ebben a fogdában, pár hónapja felgyújtották a tábort, melynek következtében egy része használhatatlanná vált. A kitoloncolásra váró migránsok a hiányos ellátás és a rossz higiéniai állapotok miatt léptek fel erőszakkal.

Rivolta al Cpr di Gradisca, feriti tre agenti, uno grave pic.twitter.com/UwTCNl14Hy — Maccari Franco (@MaccariFranco1) April 11, 2024

Azt kifogásolták, hogy decemberben még mindig nem kapcsolták be a fűtést, szemetesek és penészesek a helyiségek, a zuhanyzók büdösek és nincs meleg víz, helyenként az ablakok ki vannak törve. Azt állítják, hogy az állatoknak is méltatlanok lennének a cellák.

Az afrikai bevándorlók haragjukban üvegekbe összegyűjtött vizelettel öntötték le a rendőröket.

Elkeseredettek a táborban szolgáló rendőrök, hiszen az agresszió mindennapos a fogdákban. Az őrök arról is beszámoltak, hogy a közelmúltban egy rendőrnő ellen követtek el szexuális visszaélést. Azt is elmondták, hogy a fogdákban túl kevés az őr és túl sok a fogva tartott személy, ezért folyamatos veszélynek vannak kitéve. Azt kérik a kormánytól, hogy azonnal távolítsa el az országból a hatóságokat nem tisztelő bevándorlókat. Mindeközben a baloldal azt követeli, hogy zárják be a migránsok fogva tartására szolgáló táborokat.

Matteo Piantedosi belügyminiszter azonban hangsúlyozza: elengedhetetlen a közbiztonságra veszélyes személyek zárvatartása, nagy szükség van az illetéktelenül Itáliában tartózkodó bevándorlók elhelyezésére kialakított táborokra.

Rivolta al Cpr di Gradisca, ferito un poliziotto di Padova https://t.co/nTSU2a3mDz — il mattino di Padova (@mattinodipadova) April 10, 2024

A belügyi tárca vezetője bejelentette, hogy az olasz városok közbiztonsága érdekében újabb központokat alakítanak ki. Piantedosi arra is kitért, hogy a létesítmények rossz állapotáért nagyrészt az ott tartózkodók felelősek, akik rombolással vezetik le indulataikat. Matteo Salvini, a Liga főtitkára együttérzéséről biztosította a szolgálatot teljesítő rendőröket. Hozzáfűzte, nem tűrik el azokat, akik gyújtogatnak vagy erőszakosan lépnek fel Olaszországban. Jelenleg tíz olyan zárt tábor van az ország területén, amely alkalmas a kitoloncolásra váró személyek fogva tartására. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány tavaly szeptemberben rendelkezett arról, hogy legfeljebb 18 hónapig tartózkodhatnak a létesítményekben a bevándorlók. A kabinet célja, hogy minden tartományban legyen egy ilyen központ.