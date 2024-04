Vádat emeltek az ikonokban Oroszországba csempészett robbanóanyagok ügyében

Vádat emeltek az ortodox ikonokba és más egyházi kegytárgyakba rejtett robbanóanyagok Ukrajnából az EU-n keresztül Oroszországba történő csempészése ügyének egyik vádlottja ellen – közölte a RIA Novosztyi.

Fényképek és ikonok borítják egy orosz lövedékek által megrongálódott ház falát. (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolyenko)

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kedden közölte, hogy a Szövetségi Vámszolgálattal közösen lezárta azt a csatornát, amelyen keresztül ortodox ikonokba és templomi használati tárgyakba rejtett robbanószerkezeteket csempésztek Oroszországba Ukrajnából az Európai Unión keresztül, számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.

Az ügy egyik gyanúsítottja, aki Romániában vette át a szállítmányt, azt mondta, a végső átadási pont Moszkva lett volna.

Február elsején a gyanúsítottat a pszkovi városi bíróság tíz napra, 2024. február nyolcadikáig már előzetes letartóztatásba helyezte, most a vonatkozó jogszabályok értelmében ezt az intézkedést két hónapra hosszabbították. Ezt az információt a Pszkovi Regionális Bíróság adatbázisának adatai is megerősítik. A határozatban az áll, hogy a vádlott orosz és külföldi állampolgársággal is rendelkezik.

Feltehetően a moldovai állampolgárságról lehet szó. Közvetve ezt erősíti meg az őrizetbe vett személy vallomása, aki azt mondta, hogy a Moldovával szomszédos Romániában vette át a szállítmányt.

A bírósági iratokban az is szerepel, hogy büntetőeljárás indult egy másik külföldi állam állampolgára és további ismeretlen személyek ellen.