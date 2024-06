Mráz Ágoston Sámuel: Egy háborúpárti és egy békepárti pólus küzdelméről fog szólni innentől kezdve az európai politika

Ezért volt nagyon fontos, hogy ezen a sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy ez egy folyamat kezdete, és további pártok csatlakozását várják. Sőt, az sem kizárt, hogy már meglévő pártszövetségekkel együtt egy új jobboldali koalíció jön létre, hiszen Giorgia Melonival vagy Marine Le Pennel is biztosan együtt tudnak működni a hazafias szövetség tagjai. Ha nem is lépnek be ezek a meghatározó politikusok, Európában a velük való együttműködés biztosra vehető, és így reális az a célkitűzés, hogy legalább a második legnagyobb politikai szövetség jön létre Európában, ami az Európai Parlament akár húsz százalékát is elérheti.