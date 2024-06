Taxist késeltek meg a migránsok a spanyolországi Marbellán

Afrikai migránsok késeltek meg egy taxisofőrt a dél-spanyolországi Marbellán. Az erőszakos támadás múlt vasárnap történt a hajnali órákban. A rendőrség egy 41 és egy 34 éves férfit tartóztatott le, akiknek a származását nem tették közzé, de a megsebesített sofőr elmondása szerint mindketten észak-afrikaiak voltak, lapinformációk szerint egész pontosan marokkóiakról van szó.

Dos okupas marroquís hieren con un cúter a un taxista y le acaban robando el móvil en Marbellahttps://t.co/SH9SITii8j — LA GACETA (@gaceta_es) June 25, 2024

Az áldozat maga ment be az őrsre, hogy jelentse a történteket. Arról számolt be, hogy a két férfi látszólag utazni szeretett volna, legalábbis ezzel a céllal szálltak be a kocsijába, de végül egy tapétavágó késsel fenyegetni kezdték. Végül a bal kezét meg is sebesítették annak érdekében, hogy ellophassák a mobiltelefonját. A történtek után mindketten kiszálltak a kocsiból és elfutottak. Szerencsére a járműben volt egy biztonsági kamera, amely rögzítette az eseményeket, így a hatóságok könnyedén azonosítani tudták a két elkövetőt. A hátsó ülésen ülő férfit erőszakos rablás és egy korábbi, kisebb csalás miatt vették őrizetbe, a másikat, aki a taxis mellett ült és aki megszúrta őt, szintén elfogták, ellene eddig senki sem tett feljelentést.

Nem ez volt az első ilyen típusú támadás a magyarok körében is népszerű turistaparadicsomban, a Costa del Solon.

Márciusban Estepona városában egy hasonló incidens történt, ott szintén egy sofőrt bántalmazott két arab férfi és ellopták a nála lévő mintegy 800 euró készpénzt, ezután elmenekültek a helyszínről.