Deutsch Tamás: Az EP az alelnökökről és a háznagyokról tartott szavazás során több millió uniós választópolgár akaratát vette semmibe

„A többséget adó baloldali blokk felhatalmazva érzi magát arra, hogy felülbírálja az európai választópolgárok döntését, visszaél a választóktól kapott mandátumokkal, és az EP-pozícióját arra használja fel, hogy átírja az európai választópolgárok EP-választáson kinyilvánított akaratát” – írta Deutsch Tamás.

Úgy vélte, hogy bár a választók politikai értelemben a változás mellett szavaztak, a baloldali blokk, a néppárt, a szocialisták, a zöldek, a liberálisok és a kommunisták a változatlanság pártján állnak, a választók akaratát akár a demokrácia szabályainak megsértése árán is igyekeznek figyelmen kívül hagyni. Ugyanígy akár a demokrácia szabályait, sőt az EP működésére vonatkozó uniós jogszabályokat sem tartják be, ha ez sérti hatalmi törekvéseiket – tette hozzá.

A fideszes politikus elmondta, csak növeli a frakció és a Fidesz–KDNP-delegáció harci kedvét a szerdai, háznagyokról szóló választás, illetve az EP keddi, az alelnökök személyéről rendezett voksolása, amelyen a Patrióták Európáért frakció két jelöltje – Klara Dostalova és Fabrice Leggeri – közül egyik sem kapott elegendő szavazatot.

Deutsch Tamás kiemelte: a frakció a harmadik legnagyobb az EP-ben, így ezek a pozíciók jártak volna jelöltjeiknek, ám azt is hozzátette: nem is bíztak benne, hogy megkapják a szükséges szavazatokat. Emlékeztetett arra is, hogy az EP a jövő héten tart szavazást a szakbizottságok elnöki és alelnöki tisztségeiről, amelyeken súlyánál fogva a Patrióták Európáért frakciónak két-három elnöki és 8-12 alelnöki pozíció járna.

Nem fogunk kitérni ez elől a megmérettetés elől sem

– mondta Deutsch Tamás, és hozzátette: érvényt fognak szerezni a választópolgárok akaratának.

Kitért továbbá a szerdai szavazás emberi oldalára is, szégyenteljesnek nevezte azt, és rámutatott arra, hogy bár az EP balos képviselői gyakran emlegetik az esélyegyenlőséget és a sokféleséget, mégsem szavaztak bizalmat a fogyatékossággal élő Szekeres Pálnak.

Nem lehet emellett szó nélkül elmenni, és nem is akarunk

– szögezte le.

Szekeres Pál a sajtónak kiemelte: sokan úgy szavaztak, hogy – bár képviselőtársainak bemutatkozó levelet is küldött, amelyben vázolta céljait és elképzeléseit – nem ismerték őt.

Elmondta, a szavazás eredménye nem befolyásolja az EP-ben végzett munkáját, amelyben továbbra is igyekszik helytállni.

Nem zárta ki azt sem, hogy a voksolók esetleg úgy gondolták, egy fogyatékossággal élő háznagy nem tudná ellátni a feladatát, ám, mint mondta, azoknak, akik emiatt nem szavaztak rá, a saját lelkiismeretükkel kell elszámolniuk.

Továbbra is úgy gondolom, vállalni kellett a jelöltséget (…). Nem a felkészültségemmel, a tapasztalatommal vagy a nyelvtudásommal volt a hiba

– szögezte le, és úgy vélte: nehezen magyarázható azoknak az érve, akik nem támogatták.



Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-delegációjának vezetője a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának tisztújító ülésén Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)