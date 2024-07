Kigúnyolták az ukránok Oroszország ENSZ-nagykövetét + videó

Élesen elítélték Oroszországot kedden a kijevi gyermekklinikát ért előző napi rakétatámadás miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) sürgősséggel összehívott ülésén. Ezen az ülésen szólalt fel Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője is.

Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet a kijevi gyermekkórházat előző nap érő rakétatámadás ügyében az ENSZ Biztonsági Tanácsában tartott ülésen, New Yorkban 2024. július 9-én. (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)

Az Unian ukrán hírportál számolt be arról, hogy Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének, Vaszilij Nyebenzjának a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén elmondott beszéde helyett kutyaugatás hallatszik a lvivi polgármester által megosztott videóban, miközben maga a nagykövet próbált – mint fogalmaznak – hazudni az oroszok kórház elleni támadásáról.

Andrij Szadovij gúnnyal reagált a közösségi oldalán Nyebenzja álláspontjára, aki beszédében azzal összefüggésben említette meg a városvezetőt, hogy Ukrajna állítólag saját kórházaiban és szociális intézményeiben okoz károkat – írja az ukrán sajtó. Elmondta, hogy Lviv polgármestere, Szadovij állítólag elismerte, hogy 2023 júniusának végén a lvivi házak lerombolása pontosan Ukrajna hibája volt.

Ismerősök azt írják, hogy Nyebenzja a nevemet és Lvivet említette az ENSZ Biztonsági Tanácsában elhangzott haszontalan beszédében. Azt hiszem, meghallgatom. Bekapcsolom az adást… Nem értem, mit mond. Milyen nyelv ez?"

– írta a Facebookon a videó mellé a polgármester.

Mint arról lapunk korábban is beszámolt, hétfőn érte találat az ukrán főváros egyik gyermekkórházát, több ember életét vesztette, és sokan megsebesültek. Az épület is súlyos károkat szenvedett. Az orosz rakétatámadásnak vélt csapást több ország és nemzetközi szervezet is elítélte – írja az MTI. Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője saját elemzéseikre hivatkozva azt közölte, „nagy valószínűséggel” egy orosz rakéta közvetlen találata okozta a gyermekkórházra mért csapást.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő viszont kedden újságíróknak azt mondta, hogy Oroszország nem támad polgári célpontokat Ukrajnában, a kijevi gyerekkórház közelében egy ukrán rakétaelhárító rakéta csapódott be.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője a BT ülésén úgy fogalmazott:

ha valóban orosz rakétacsapásról lett volna szó, akkor semmi nem maradt volna a kórház épületéből, és az összes gyerek, valamint a felnőttek többsége nem megsebesült, hanem meghalt volna.

Az orosz diplomata szerint Kijev propagandakampányt folytat a gyerekkórházat ért találattal kapcsolatban. Szerhij Kiszlicja ukrán ENSZ-nagykövet azzal vádolta Oroszországot, hogy „szándékosan vesz célba olyanokat, akik minden társadalomban a lakosság legkiszolgáltatottabb rétegének számítanak”.

Borítókép: Volodimir Zsovnir, az előző nap rakétatámadás áldozatául esett kijevi gyermekkórház igazgatója videókonferencián beszél az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén New Yorkban 2024. július 9-én (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)