A nagy háború százéves nyomában – Szarajevótól Trianonig: a máig kísértő első világháború szelleme

Ahhoz pedig, hogy ez a könyv teljes legyen, néha kellett kockáztatni is, és eljutni olyan helyekre, ahova egyébként az ember eszébe nem jutna elmenni. Ilyen volt Gáza. Oda be kellett menni, és ez is komoly előkészületet vett igénybe mind az izraeli, mind a palesztin oldalon. Végül amikor az izraeliek átengedtek a falon a Hamász fegyvereseinek felügyelete mellett tudtam eljutni a Gáza városában található első világháborús brit katonai temetőhöz. Kevésbé ismert tény, hogy ez a város a jelenleg ott folyó katonai hadművelethez hasonló élményen már átesett 1917-ben, amikor Allenby tábornok serege az első, második, harmadik gázai csatában a várost ostromolta, hogy felmorzsolja az ott létrehozott oszmán védelmi vonalat és kiűzze onnan a töröket. Gáza után után a teljesség igénye miatt elkellett mennem Szíriába pont akkor, amikor a török hadsereg próbálta bekeríteni Aleppót. És meg kellett járnom Irakot is és Iránt is.

Mégis talán a legveszélyesebb fotózás az Alpokban történt, ahol Mécs László alpinista barátom segítségével nagyon komoly és veszélyes hegymászást kellett teljesítenem kétszer két napon át ahhoz, hogy feljussak ahhoz az 149 milliméteres olasz ágyúhoz, ami 1917 óta magányosan fent pihen 3000 méter magasságban az Adamello-Presanella Alpokban. Az első kísérlet alkalmával olyan hóviharba kerültünk, hogy vissza kellett fordulnunk, az ágyú helyét nem is találtuk meg. Azért az egy fotóért tényleg kockáztatnom kellett.

– Az első világháború helyszíneit bejárva milyen új ismeretekre tett szert az emlékezetpolitikával kapcsolatban?

– Nagy különbségeket tapasztaltam, amikor az egykori nyugati és olasz, illetve keleti és balkáni frontokon dolgoztam. Franciaországban, Belgiumban és Olaszországban gazdag emlékezetkultúrája és irodalma van a nagy háborúnak, szépen gondozott temetőkkel és lenyűgöző hősi emlékművekkel, ezért a helyszíneket könnyű volt megtalálnom. Ráadásul ezekben az országokban számtalan megemlékezést is tartottak 2014 és 2018 között, ame- lyeket Ausztrália, Belgium, Kanada, Nagy-Britannia, Új-Zéland, Franciaország, Írország, Olaszország, Portugália, Dél-Afrika és az Egyesült Államok kormányai szerveztek. A legnagyobb jelentőségű eseményeket a liège-i, a gallipoli, a verduni, a somme-i, a Vimy Ridge-i, a passchendaele-i és az amiens-i csata centenáriumán rendezték meg, ezeken a leszármazottakon túl állam- és kormányfők, valamint királyi családok képviselői is részt vettek. Közép- és Kelet-Európában, illetve a Balkánon egészen más volt a helyzet. Lényegesen kevesebb irodalom állt rendelkezésre, amely segített volna megtalálni a pontos helyszíneket, és e könyvek közül alig néhány elérhető angolul, így ezekben az országokban kénytelen voltam a helyi történelemkedvelő barátaim segítségével beazonosítani a pontos helyszíneket.

Különböző történelmi okokból a kelet-európai államok többsége sajnos eddig nem tett túlzott erőfeszítéseket azért, hogy életben tartsa az első világháború emlékét. Jelentősebb katonai emlékműveket csak Romániában és Szerbiában találhatunk. Eltekintve attól a néhány kisebb állami megemlékezéstől, amelyek e két országban lezajlottak, ebben a régióban nyomuk sem volt a nagyszabású évfordulós rendezvényeknek. A centenárium itt alapvetően észrevétlenül múlt el, akárcsak a vesztes oldalt képviselő Ausztriában és Németországban.

– Milyen anyagi, szellemi és emberi veszteségei voltak a háborúnak?

– A nagy háborúban harminc nemzet 65 millió katonája vett részt; az ötvenkét hónapon át zajló harcokban minden hetedik összesen 9,7 millió katona elesett, és 21 millióan sebesültek meg. Ez az jelenti, hogy naponta hatezeren estek el a csatatereken. A központi hatalmak hadseregei 25 millió katonát mozgósítottak, és közülük 3,5 millióan meghaltak. Az antanthatalmak 40 millió katonát vetettek be, és több mint 5 milliót vesztettek. A halálozási arány 6 és 30 százalék között mozgott, a legmagasabb Montenegró, az Oszmán Birodalom, Románia és Szerbia hadseregében volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege mintegy 9 millió katonát mozgósított, akik közül 1 460 000 odaveszett.

A katonai katasztrófának bizonyuló háború végül ötvenkét hónapig tartott, s több brit, bolgár, francia, magyar, olasz, osztrák és török katona halálát okozta, mint bármely más konfliktus a történelem során.

Fotó: Ladóczki Balázs

Mindehhez jött még hozzá a civil lakosság nagyjából 10 milliós vesztesége. Ráadásul 1918 januárjától 1919 végéig tomboló spanyolnátha további 50–100 millió emberrel végzett világszerte. Az első világháború örökre megváltoztatta a világot, azzal, hogy elhozta a brit és a francia gyarmatbirodalmak alkonyát; olyan új, független államokat teremtett, mint Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Írország vagy Lengyelország; véget ve- tett az Osztrák–Magyar Monarchiának, a Német, az Orosz és az Oszmán Birodalomnak; világhatalmi helyzetbe segítette az Egyesült Államokat; és életre hívta a Szovjetuniót, Jugoszláviát, Csehszlovákiát, Nagy-Romániát, valamint az átalakuló Közel-Kelet új államait.

A legfőbb következménye pedig a kapitalizmus, a fasizmus és a kommunizmus húszas évektől bekövetkező kegyetlen versengése lett, amely egy még pusztítóbb világ- méretű konfliktusnak ágyazott meg.

– Ennyi kutatómunka és bejárt helyszín után, hogy látja, és mit gondol hogy mi vezetett el az első világháborúhoz, miért robbant ki?

– Európa soha nem volt olyan erős, gazdag és haladó szellemű, mint 1914 első felében. Éppen ezért kevesen gondolhatták akkor komolyan, hogy hamarosan tényleg lángra kap a kontinens. A nagy háború azonban mégsem minden előzmény nélkül tört ki. Több tényező lassú és fokozatos alakulása, így az ipari forradalom berobbanása, a gyarmatosítás aranykora, a nacionalizmus ébredése, a fokozódó militarizmus és az egymással szemben álló két katonai szövetség létrejötte együttesen vezetett el a háborús helyzethez. A legfontosabb motor azonban a Habsburg Birodalom elleni 1866-os, valamint a franciák elleni 1870-es győztes háborúk után a német államokból és a Porosz Királyságból létrejött Német Birodalom volt, amely a két legfontosabb ipari termék, a vas és az acél termelésében is világelsővé vált. Az új gazdasági szereplő hirtelen felemelkedése alapvető változást hozott az európai hatalmi egyensúlyba.

Németország meredeken felfelé ívelő gazdasági pályája aggasztó volt a többi európai hatalomra nézve, mivel erős gazdasága és világelső hadereje mellett a Német Birodalom a gyarmatokat tekintve harmadrangú szereplő volt csupán. Ez II. Vilmos császárt is feszítette, így hamarosan nekilátott a német gyarmatbirodalom kiépítésének. Ez viszont azt jelentette, hogy versenyre kel Nagy-Britanniával a tengerek uralmáért. Azonban ennél is agresszívabb rivalizálás folyt Franciaország és Németország között.

A két hatalom először az 1870-es francia–porosz háborúban csapott össze, amely során Bismarck megrendítő vereséget mért III. Napóleonra. A megalázó katonai kudarc és a gazdag határ menti régiók, Elzász és Lotaringia elvesztése miatt Franciaország bosszúra szomjazott Németországgal szemben.

– Milyen párhuzamokat vél felfedezni az első világháború és a mostani háborús helyzet között?

– Egy képzelt színpadon, igaz más névvel, de nagyjából ugyanazok a szereplők és mozgató rugók kezdtek felsorakozni, akik 1914-ben már egyszer főszerepet játszottak egy világégés kirobbanásában. Akkor a Német Birodalom, ma pedig Kína az, amelyik új nagyhatalomként és kihívóként követel magának több helyet a nap alatt. Ezen ambíció sikerre vitele akkor a Brit Birodalom rovására volt lehetséges, ma pedig csak az Egyesült Államok visszaszorításával képzelhető el.

Fotó: Ladóczki Balázs

A századfordulón az egykor nagyobb tekintélynek örvendő Osztrák-Magyar Monarchia próbálta Szerbia lesöprésével stabilizálni nagyhatalmi státuszát, ma pedig Oroszország próbálja ezt tenni Ukrajna bekebelezésével. Az egykor szebb napokat látott Oszmán Birodalom pedig akkoriban ugyanúgy kereste a hatalmat megszerző ifjú törökökkel az útját, mint ahogy azt Irán teszi az iszlamista forradalom óta. Mindez pedig ismét hasonló és egyre jobban fegyverkező két katonai tábort hozott létre. Egyik oldalon megint a parlamentáris demokráciák, ahol a hadsereg polgári irányítás alatt áll, a másik oldalon pedig ismét az autokráciák, ahol a haderő felett a kizárólagos kontrollt egy teljhatalmú uralkodó gyakorolja.

– Mit jósol az orosz– ukrán háborúval kapcsolatosan?

– Két és fél évnyi pusztítás után számomra továbbra is teljesen homályos, hogy az oroszoknak pontosan mi a céljuk, mit is akarnak elérni ezzel az általuk elindított és eddig számukra eredménytelen háborúval. Nyilván Svédország és Finnország NATO csatlakozását már soha többé nem lehet visszacsinálni. Így pedig nem látom, hogy milyen béke feltétel tudna rövid távon számukra otthon eladható és ezáltal elfogadható lenni, ha pedig egyébként úgy gondolják, hogy ők tovább fogják bírni emberrel és lőszerrel mint az ukránok. De tételezzük fel egy pillanatra, hogy mégis létezik ilyen béke feltétel és a háború hirtelen véget is ér. A bizalmat és ukrán részről a megbocsátást nem lehet semmivel kierőszakolni, ezekhez nagyon sok időre lesz szükség. Éppen ezért a gyanúm az, hogy maximum egy olyan békéről beszélhetünk majd, mint ami most Észak és Dél Korea között létezik.

– Elkerülhető a harmadik világháború a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve?

– A napóleoni háborúk lezárása és az első világháború kitörése között egy év híján száz év telt el. Nagyjából egy évszázadra van szükség ahhoz, hogy mindenki eltávozzon az élők sorából, aki közvetlen vagy közvetett tapasztalatból ismerhette meg, hogy mit is jelent egy átfogó európai háború, a hatalomba pedig olyan vezetők kerüljenek, akik békében nőttek fel ezért a békét adottságként kezelik.

Azt gondolom, hogy a két világháború szovjet és amerikai túlélői miatt nem tudott végül a hidegháború átfordulni harmadik világháborúba. Ők a személyes tapasztalataik miatt mindkét oldalon valószínűleg fékként voltak jelen az eszkalációs folyamatokban. A helyzet viszont most az, hogy a második világháború utolsó még élő veteránjai is már százév körüliek, II Erzsébet távozásával pedig nem maradt egyetlen élő vezető sem a világban, akinek bármilyen személyesen megélt emléke lenne a második világháborúból, így a békét ismét az emberiség adottságként kezeli.

Borítókép: Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde korábbi, és a BOM a Magyar Sportért Alapítvány jelenlegi elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)