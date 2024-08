A tájfun csütörtökön Kjúsú szigetén érte el Japánt. Kjúsún három halálos áldozatról és mintegy nyolcvan sérültről számoltak be a hatóságok, amelyek két embert eltűntként kezelnek.

A trópusi vihar fennakadásokat okozott a közúti, vasúti és légi közlekedésben, és átmenetileg nagyobb üzemek, köztük a Toyota és a Mazda autógyár termelése is leállt. Fukuoka utcái elnéptelenedtek, az üzletek zárva maradtak, a lakosság védett helyekre húzódott.

A Sinkanszen nagy sebességű vasútvonal kjúsúi járatait már csütörtöktől felfüggesztették, pénteken pedig a Tokió és Oszaka közötti járatát is leállították.

A délnyugat felől az ország középső és keleti része felé lassan, mintegy tíz kilométeres óránkénti sebességgel haladó tájfun, amelynek széllökései a Japán Meteorológiai Hivatal közlése szerint alkalmanként a több mint száz kilométeres óránkénti sebességet is elérik, Kanagava prefektúrában már komoly áradásokat okozott, és a szomszédos Sizuoka prefektúrában is árvizekre és lehetséges földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot.

Borítókép: A Sansan nevű tájfun által okozott pusztítás nyomai a Japán nyugati részén fekvő Mijazakiban 2024. augusztus 29-én (Fotó: MTI/AP/Kyodo News)