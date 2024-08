Nem várt helyről puccsolnák meg Melonit

Mateusz Morawiecki, Lengyelország volt miniszterelnöke arra törekszik, hogy átvegye az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportjának vezetését, amelyet jelenleg Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke tölt be – írta meg az Euractiv. A Mandiner hívta fel a figyelmet arra, hogy bár korábban arról számolt be a lengyel média, hogy Morawiecki és Meloni megegyezhet a csoport vezetésének átadásáról, a legfrissebb hírek szerint a tárgyalások még mindig folyamatban vannak, és az eredmény egyelőre bizonytalan.

Morawieckihez közeli források szerint Meloni nem szívesen lépne vissza az ECR elnöki posztjától, de a lengyel fél továbbra is próbálja meggyőzni őt. Az ECR és Morawiecki pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Amennyiben Morawiecki sikerrel járna, az jelentősen erősítené pártja pozícióját az európai jobboldalon,

különösen azután, hogy tavaly vereséget szenvedtek Donald Tusk közép-baloldali koalíciójával szemben. Az ECR elnöki pozíciója ráadásul vigaszt is jelenthetne Morawieckinek, ha nem választják meg a PiS párt jelöltjének a jövő évi lengyel elnökválasztásra. Andrzej Duda jelenlegi elnök második mandátuma ugyanis 2025-ben lejár, és az alkotmány szerint nem indulhat újra, így a PiS már új jelöltet keres, és Morawiecki mellett más lehetséges jelöltek is felmerültek, köztük Patryk Jaki és Tobiasz Bocheński európai parlamenti képviselők, valamint Mariusz Błaszczak volt védelmi miniszter neve is.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)