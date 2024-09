Mi–28N helikopterek támadtak az ukrán erők ellen a Kurszki területen

A közleményben arról számoltak be, hogy a támadás során megsemmisült az ellenség személyzete és páncélozott technikája. A bejelentéshez egy videót is közreadtak, melyben látható, ahogy a Mi–28N helikopterek rakétákat indítanak a földön lévő célok felé. A videó a helikopterek kabinjában lévő kamerák felvételeiből áll, és a támadás pillanatait mutatja be.

Mi–28N helikopter rakétát indít Forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma

Az orosz védelmi minisztérium nem adott részletes információt a támadás célpontjáról, illetve a támadás pontos idejéről és helyéről.

Borítókép: Mi–28N helikopter (Forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma)