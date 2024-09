Migránsokat visznek a spanyol faluba, ezért lemondott az alpolgármester

Lemondott egy spanyol alpolgármester a migránsok érkezése miatt. A Teruel megyében található Mora de Rubielos nevű falu vezetése múlt héten tudta meg, hogy a szocialista kormány utasítására körülbelül száztíz afrikai bevándorlót helyeznek át hozzájuk a Kanári-szigetekről.

A települést mindössze ezerötszáz ember lakja és a turizmusból él. A polgármester már a múlt héten azt mondta: aggódik amiatt, hogy milyen hatással lesznek az odaérkező idegenek a helyiek életére és a nyaralók érkezésére.

Hozzátette azt is, hogy a kormány nem adott tájékoztatást arról, hogy pontosan hány embert küldenek hozzájuk. Annyit mondtak csak, hogy a papírjaik rendben vannak, az egyik helyi hotelben fognak nekik szállást és ellátást biztosítani, valamint hogy a faluban fognak dolgozni.

Egyesek azt mondják, hogy száz fő jön, mások szerint százhúz. Az igazság az, hogy nem tudjuk biztosan, sem a számot, sem a napot, sem az órát

– mondta Arquímedes Rios, hozzátéve, hogy a belügyminisztérium közvetlenül azokat tájékoztatta a tudnivalókról, akik a migránsok gondozásáért és elhelyezéséért felelnek.

A mali bevándorlók érkezése miatt a falu alpolgármestere a hétvégén bejelentette, hogy távozik posztjáról. Rafael Vicente úgy fogalmazott, hogy döntése személyes okokból született meg, majd kiemelte, hogy már korábban kifejtette ellenérzését a bevándorlók áthelyezéséről, és figyelmeztetett arra, hogy ha ez mégis megtörténik, akkor lemond.

Dimite un teniente de alcalde de Mora de Rubielos por la llegada de un centenar de refugiados https://t.co/3mtUElgU59 #Teruel — Heraldo de Aragón (@heraldoes) August 30, 2024

A jobboldali Vox hétvégére tüntetést hívott össze a település főterére, hogy tiltakozzon az afrikaiak érkezése ellen, de a központi kormány megtiltotta a megrendezését. Ezzel a ténnyel szembesülve a Vox aragóniai szárnya szombatra meghívta a médiát a Mora de Rubielos-i városháza elé, ahol képviselőjük az újságíróknak kifejtette: ellenzik az illegális bevándorlók áttelepítését és elutasítják a kormány diktatórikus döntését, amellyel betiltotta az általuk meghirdetett demonstrációt.

Diktatúrában élünk. Bátorítják az inváziót, és még csak nem is engednek tiltakozni

– fogalmazott Alejandro Noliesco. Hozzátette, hogy a bevándorlók a település lakosságának 10 százalékát fogják kitenni, amit abszolút aberrációnak minősített.

Ezek olyan emberek, akikről nem tudjuk, kicsodák, mit akarnak csinálni ebben az országban, és nem ismerjük a büntetett előéletüket sem

– tette hozzá.

Spanyolországba már több mint 310 ezer illegális migráns érkezett azóta, hogy a szocialista (PSOE) Pedro Sánchez 2018-ban hatalomra került. Csak múlt péntek óta több mint négyszáz afrikai kötött ki a Kanári-szigeteken, többségük szubszaharai állampolgár, de voltak köztük marokkói és ezúttal ázsiai származásúak is. Ennél is többen érkeztek volna, de a marokkó haditengerészetnek sikerült feltartóztatnia az egyik hajót, amelynek fedélzetén 168-an utaztak.

Ceutában is tovább próbálkoztak a migránsok azzal, hogy úszva jussanak át Marokkóból a spanyol exklávéba, de többségüket az ottani hatóságok fel tudták tartóztatni. Eközben mind a kanári-szigeteki, mind a ceutai befogadóállomások csordultig vannak. Utóbbiból hétvégén 71 algériai migránst vittek el, hogy kapacitást szabadítsanak fel. Őket mostantól a déli Andalúzia autonóm közösség, valamint Alicante provincia fogja ellátni.

El Gobierno envía casi un centenar de inmigrantes de Ceuta a Alicante y Andalucía, casi todos argelinos https://t.co/j5reuYu5SJ — okdiario.com (@okdiario) August 31, 2024

A szocialista kormány közben továbbra is azt próbálja elérni, hogy a konzervatív Néppárt (PP) igennel szavazzon a bevándorlási törvény módosítására, amellyel lehetővé akarják tenni az illegális bevándorlók azonnali, tömeges áthelyezését más spanyol régiókba. Hogy elérjék a céljukat, a nyári szabadságok vége óta ismét minden létező felületen gyűlöletkeltéssel és embertelenséggel vádolják a néppárti képviselőket és a Voxot is, amiért nem hajlandóak önként belemenni a migránsok elosztásába. Emellett álhírként állítják be az összes olyan jobboldali sajtóinformációt, amely az illegális afrikai bevándorlók által elkövetett bűncselekményekről szól.

