Romániában öt ember meghalt, több százat evakuálni kellett a heves esőzések és áradások miatt

Az öt halálos áldozat is ebből a megyéből való, Pechea, Draguseni, Costache Negri és Corod településeken vesztették életüket az áradásokban – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU). A tájékoztatás szerint az ítéletidő nyolc, zömében moldvai megye 19 települését érintette.

Arges, Buzau, Neamt, Valcea, Vrancea, Bákó, Hunyad és Galac megyéből jelentettek károkat, több száz embert ki kellet menekíteni lakásából. A heves esőzések Galac megyében okozták a legnagyobb kárt, innen kellett kimenekíteni a legtöbb embert a heves esőzések nyomán.

A leginkább érintett Pechea településről 90 embert kellett evakuálni. A lezúduló víz házakat, tömbházakat, közintézményeket öntött el, több főút és megyei út vált járhatatlanná. A heves szél fákat, villanyoszlopokat döntött ki, gépkocsik rongálódtak meg a viharban. Galac megyében szombaton is gumicsónakokkal mentik az áradások miatt házaikban rekedt helyieket, mentőhelikopter is segédkezik. Marcel Ciolacu kormányfő bejelentette: elhalasztja szombati programját, és Galac megyébe látogat, hogy a helyszínen tájékozódjon az áradások utáni helyzetről, a hatóságok által hozott intézkedésekről. A megyébe látogat Raed Arafat belügyi államtitkár, a katasztrófavédelem vezetője és Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter is.

Galac megye lakóit szombatra virradóra a Ro-Alert telefonos rendszeren keresztül riasztották, hogy hagyják el az áradásveszélyes helyeket, illetve készüljenek fel az esetleges evakuálásra.

Az áradások utáni mentésben több mint 200 tűzoltó segédkezik. Románia több megyéjében szombaton is heves esőzésekre figyelmeztet a román országos meteorológiai szolgálat (ANM). Botosani, Iasi és Vaslui megyében estig másodfokú, az ország északi részében elsőfokú riasztás van érvényben.

Borítókép: Illusztráció. Emberéletet is követelt az ítéletidő Romániában (Fotó: Pixabay)