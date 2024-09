Szénné égett egy rab egy olasz börtönben

Újabb tragédiáról számolnak be az olasz lapok. Egy 18 éves egyiptomi származású rab saját cellájában gyújtotta fel magát a milánói San Vittore börtönben. Az őrök nem tudták megmenteni az életét, szénné égett, de majdnem a cellatársa is belehalt.

Nagy valószínűséggel egy felkelés megindítására szolgált volna az eset, mely végül tragédiával zárult. A statisztikák szerint ez volt idén a hetvenedik öngyilkosság az olasz börtönökben. A fenti eset ismét a börtönök túlzsúfoltságára irányítja a figyelmet.

A milánói büntetés-végrehajtási intézetet a legtelítettebb börtön Olaszországban. A San Vittore-fogdában 1100 rab van összezsúfolva, a rendelkezésre álló 445 férőhelyen. A beszámolók szerint 580 őr felügyeli őket, több műszakban elosztva, beleértve az irodákban és különböző szolgálatokban dolgozókat is, miközben legalább 700 személyre lenne szükség. Ugyancsak a múlt héten Impedriában egy rab saját cellájában akasztotta fel magát. Az extrém gesztus végrehajtásához a férfi megvárta, hogy társai kimenjenek edzeni. A rendőrség azonnali beavatkozása hiábavaló volt. A beszámolók szerint a pszichiátriai betegségekben szenvedő férfi a rácsokra erősített lepedők segítségével akasztotta fel magát. A sajtó arról is beszámol, hogy a római Calsal del Marmo nevű kiskorúaknak fenntartott börtönben is zavargások voltak a hétvégén.

Egy őrt súlyosan megsebesítettek a szökni próbáló rabok, majd az éjszakai órákban két cellában is tüzet gyújtottak. Három tűzoltó egység és két mentőautó is a helyszínre sietett. Órákon keresztül tartott a lázadás, csak több erősítő egység bevonásával a hajnali órákban sikerült helyreállítani a rendet.

Az intézmény túlzsúfoltsága ebben az esetben is problémát jelent, hetven kiskorú személy van elhelyezve, hússzal több, mint amennyit a befogadóképessége megengedne. A folyamatos szökési kísérletek is megnehezítik az őrök munkáját. A híradások szerint vasárnap három személynek sikerült több próbálkozás után kereket oldania a milánói kiskorúaknak fenntartott Beccaria börtönből.

Három egyiptomi származású fiú tűnt el a börtön falai közül, akik már a múlt héten is lázadást szítottak.

Tüzet gyújtottak és a zűrzavarban megpróbáltak átmászni a falakon. A múlt heti felkelésben nyolc személy sérült meg súlyosan. A dél-olasz Avellinóban is megszökött egy rab a börtönből – írják a lapok. A fogdákban szolgálatot betöltő szakszervezetek továbbra is a kormány azonnali beavatkozását követelik. Véleményük szerint azonnali megoldást kell találni, országos szinten 15 ezer rabbal több van elhelyezve az intézményekben, mint amennyinek helye lenne. A börtönrendőrséget pedig erősíteni kell. Ugyanakkor biztosítani kell az egészségügyi és pszichiátriai ellátást, valamint egészségi és biztonsági szempontból is helyre kell állítani az építményeket. Amíg az egész rendszert nem szervezik át, addig számolni kell a napi gyászjelentésekkel – nyilatkozzák a szakszervezet munkatársai.

Borítókép: A milánói San Vittore börtön (Fotó: AFP)