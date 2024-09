Szétfeszíti Európát a migráció – Olaf Scholz már valamennyi szomszédjával összerúgta a port

Lengyelország nem fogadja el Németország azon döntését, amellyel a hét elején kiterjesztette az ellenőrzést valamennyi határára az illegális migráció korlátozása érdekében – közölte pénteken Donald Tusk lengyel miniszterelnök hozzátéve, hogy ezen intézkedésnek nem szabad akadályoznia az árvízvédelmi erőfeszítéseket.

Tusk erről a dél-lengyelországi Wroclaw városában az árvízvédelmi válságstáb ülésén beszélt pénteken este, miután arról tájékoztatták, hogy a mentési munkálatokat hátráltathatják a határátkelőhelyeken kialakult torlódások.

A lengyel kormányfő elmondta, utasította az európaügyi és belügyminiszterét is,

hogy sürgősen üzenjék meg a német félnek, hogy Lengyelország nem fogadja el (a határellenőrzésekre vonatkozó) döntését, illetve hogy annak nem szabad akadályoznia az árvízvédelmi műveleteket. Németország hétfőn kiterjesztette a határellenőrzést valamennyi határára.

Az intézkedése egyelőre fél évig lesz hatályban. A Boris nevű mediterrán ciklon súlyos áradásokat okozva vonult végig Európa központi és keleti részén. Ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban Ausztria is élesen bírálta a német kormányt a határellenőrzések miatt, de Franciaország is heves tiltakozással jelezte nemtetszését. Legutóbb pedig Luxemburgban okozott felháborodást Olaf Scholz döntése.

Borítókép: Olaf Scholz német kancellár valamennyi szomszédjával összerúgta a port (Fotó: AFP)