Újabb országgal veszett össze a német kormány a határellenőrzések miatt

A belügyminiszter azt mondta, hogy a schengeni megállapodás betartása a luxemburgi kormány abszolút prioritása.

A schengeni megállapodást, a nyitott európai belső határokról, nem szabad megkérdőjelezni. Ez az európai integráció központi vívmánya. A határok nem jelenhetnek meg újra az emberek fejében

– mondta. Hozzátette azt is, hogy a német kormány korábban megígérte, hogy nem kívánja szükségtelenül megzavarni a határforgalmat. Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök is úgy véli, hogy a nagyhercegség továbbra is szorosan kötődik a nyitott belső határok elvéhez.

Az ingázók életét továbbra sem szabad nehezebbé tenni

– mondta a kormányfő. Luxemburg felszólította a német szövetségi rendőrséget, hogy minimalizálja a határellenőrzések a forgalom áramlására és a határ menti térségben élők mindennapi életére gyakorolt hatásait. Luxemburgot a németországi Trier városával összekötő A64-es autópályán hétfő óta ellenőrzőpontot állítottak fel mintegy tíz kilométerrel a luxemburgi határ után. Különösen csúcsforgalom idején 20-25 perces torlódás alakulhat ki – mondta a német szövetségi rendőrség trieri szóvivője. Ha a torlódás meghaladja a húsz percet, akkor megnyitják az ellenőrzőpontot, és átengedik az embereket. „A lehető legkevésbé akarjuk megzavarni az emberek és az áruk mozgását” – hangsúlyozta. Az autópályát illetően Léon Gloden Nancy Faeser német belügyminiszterrel is egyeztetett.

Borítókép: Újra ellepték a határátkelőket a német hatóságok (Fotó: AFP)