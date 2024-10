A gázai háborúnak is gyorsan véget vetne Trump

Csak úgy, mint az orosz–ukrán háborúnak, a gázai konfliktusnak is még beiktatása előtt véget vetne Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje, amennyiben bizalmat kap a jövő heti amerikai elnökválasztáson – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilapra hivatkozva az Origó.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with former US President Donald Trump in Mar-a-Lago, Florida. pic.twitter.com/uoEXwCecLf — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 26, 2024

Trump még júliusban fogadta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és feleségét Mar-a-Lagóban, és a találkozó után megerősítette, hogy azt mondta a zsidó állam kormányfőjének, hogy Izrael mielőbbi győzelmét szeretné látni. Az azonban eddig nem derült ki, hogy konkrét határidőt is szabott Netanjahunak:

arra kérte, hogy legkésőbb a január 20-i elnöki beiktatásig zárja le a konfliktust.

A volt elnök béke melletti elkötelezettsége a New York-i Madison Square Gardenben tartott kampánygyűlésen is előtérbe került – mutat rá a New York Post amerikai napilap.

Egy szavazat Donald Trumpra egy olyan emberre adott szavazat, aki véget akar vetni a háborúknak, nem pedig háborúkat indítani, és aki már bebizonyította, hogy van bátorsága kiállni és harcolni a békéért

– fogalmazott a korábbi demokrata képviselő Tulsi Gabbard, aki szerint a Kamala Harrisre szavazók viszont a harmadik világháborúra adják voksukat.

