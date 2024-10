A spanyol baloldal odadobja az országot az illegális migránsoknak

Megszünteti az illegális migránsok azonnali kitoloncolásának lehetőségét a spanyol kormány. A szocialista párt (PSOE) csütörtökön megegyezett az EH Bildu baszk nacionalista párttal az állampolgári biztonsági törvény megújításáról, amely komoly vitát váltott ki a rendőrségi és csendőrségi szakszervezetek képviselői között, akik elutasítják a javasolt reformokat.

"Sánchez se lanza a "dar un poco a cada uno". El Mundo



¿Qué ha ocurrido? 👉 El PSOE acuerda con Bildu la reforma de la 'Ley Mordaza' para rebajar la protección de los agentes https://t.co/iwDb73ue8Q — Libertad Digital (@libertaddigital) October 4, 2024

Az átdolgozott törvény, amelyet a tervek szerint hat hónapon belül vezetnek be, megszünteti a dél-európai országban „forró kitoloncolásként” ismert hatósági műveletet Marokkónál. Ennek lényege, hogy azokat az illegális bevándorlókat, akiket még a határon elfognak a spanyol hatóságok, a jelenleg érvényes szabályok szerint gyorsított eljárással vissza lehet küldeni Marokkóba, még mielőtt hivatalos menedékkérelmet nyújtanának be. Az új előírások azonban ezt a lehetőséget megszüntetnék, vagyis ezeknek a migránsoknak is biztosítani kellene majd a nemzetközi védelem iránti igény benyújtását, kérelmüket pedig ugyanúgy kellene felülvizsgálni és elbírálni, mint mindenki másét. És ha ez még nem lenne elég, a törvénymódosítás részeként azt is tervezik, hogy megtiltják a hatóságoknak a gumilövedékek használatát, mely szintén rengeteg kritikát váltott ki a szakszervezetekből.

Ibón Domínguez, a JUPOL szóvivője teljes mértékben elutasította a reformot, mondván, hogy az a tekintélyelv elvesztését vonja maga után, különösen az ügynökökkel szembeni engedetlenség és tiszteletlenség eseteiben, amelyek súlyos vétségről enyhébb szabálysértéssé módosulnak. Domínguez a gumilövedékek betiltását helytelennek minősítette és kiemelte, hogy azok használatát csak erőszakos tüntetéseken alkalmazták eddig, utolsó lehetséges eszközként. Figyelmeztetett, hogy ha a módosítás életbe lép, a rendőrök és a tüntetők sérüléseinek száma is megnövekedhet a jövőben, mivel a védekező eszközök csökkentése miatt a rendőrök közelharcra kényszerülnek majd.

Por lo que sea, los mismo que denominan “Ley Mordaza” a la Ley de Seguridad Ciudadana, no les gusta que la derogación anunciada por BILDU se le pueda denominar #LeyEtarra.



Tampoco que hablemos de cifras reales, como los asesinatos de ETA, por los que no han pedido perdón, o los… pic.twitter.com/vVp9oq3NPW — JUPOL (@JupolNacional) October 4, 2024

Az Egységes Rendőrszakszervezet (SUP) is keményen bírálta a reformot, mellyel szerintük a kormány teret enged a jogellenes magatartásnak és megfosztja a tiszteket a jogfenntartás alapvető eszközeinek használatától. A SUP sérelmezi azt is, hogy a törvénymódosítás kidolgozásában az állambiztonsági erők és szervek nem vehettek részt.

Ez a reform a spanyol demokrácia beköszönte óta a rendőrségi műveletek elleni legnagyobb támadás

- fogalmazott a Spanyol Rendőrszövetség (CEP).

Szerintük az engedetlenségi szankciók mérséklése és a gumilövedékek használatának megtiltása miatt az ügynökök védtelenné válnak és súlyos kockázatnak teszi ki őket a mindennapi munkájuk során.

A csendőrség Jucil nevű szakszervezete is ellenzi az új terveket, ami közlésük szerint életveszélyes helyzetekbe sodorhatja az ügynököket, különösen akkor, amikor például tömeges határsértések történnek a két spanyol enklávéban, Ceutában és Melillában, melyekre augusztus óta is többször volt példa. Úgy fogalmaztak: a baloldali kormánykoalíció ezzel a törvényreformmal gyakorlatilag lefegyverzi a csendőrséget, veszélybe sodorva a testi épségüket és jogbiztonságukat is.

A szocialisták kezdettől fogva számoltak koalíciós partnerük, a szélsőbaloldali Sumar támogatásával, de a ét párt együttesen sem tudta volna átpréselni a parlamenten a törvénymódosítást, ezért volt szükség legalább a baszk nacionalisták igen szavazatának megszerzésére, mely végül csütörtökön sikerült is.

A konzervatív Néppárt (PP) és Vox élesen bírálták a PSOE és a Bildu között létrejött megállapodást. Előbbi szerint ez a módosítás megalázza a rendőrséget, gyengíti az autoritást, és előnyben részesíti az erőszakos cselekményeket elkövetőket.

🔴 Es escandaloso el pacto entre el Gobierno y Bildu para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana.



Responde al interés de Sánchez por mantenerse en el poder a cualquier precio.



🗣️ @bsemper en @EspejoPublico pic.twitter.com/sCE3e2LaGZ — Partido Popular (@ppopular) October 4, 2024

Borja Sémper, a párt szóvivője azt mondta, hogy ezzel a lépéssel a kormány az egykori baszk terrorszervezet, az ETA terroristáival szoros kapcsolatban álló Bildu kezébe adja Spanyolország biztonságpolitikáját, majd hozzátette, hogy garantálják, hogy hatalomra kerülésük esetén, visszavonják ezt a módosítást​.

A Vox szintén ellenzi a reformot és azzal érvelt, hogy a PSOE-Bildu egyezség az ország biztonságát veszélyezteti, mivel engedményeket tesz a bűnözők és illegális bevándorlók számára.

Hoy Sánchez ha decidido que sean los terroristas los que hagan en España las leyes policiales y de seguridad.



Nunca un gobierno traicionó tanto a la Nación.



Ni agua a este gobierno, ningún pacto con el gobierno que deja a los pies de los terroristas y delincuentes a la las… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 3, 2024

Pedro Sanchez ma úgy döntött, hogy mostantól terroristák alkotják meg a rendőrségi és biztonsági törvényeket Spanyolországban. Soha egy kormány nem árulta el ennyire a nemzetet -

fogalmazott az X-en Santiago Abascal, a párt vezetője.

Borítókép: Migránsok rohamozzák meg a szögesdrótkerítést, miközben megpróbálják átlépni a Spanyolország afrikai enklávéjával, Ceutával közös szárazföldi határt az észak-marokkói Fnideq közelében 2024. szeptember 15-én. (fotó: AFP)