Fontos bejelentés érkezett a maláriával kapcsolatban, erre érdemes odafigyelni

A malária olyan ősi, mint az egyiptomi civilizáció, a betegség azonban, amely már a fáraókat is sújtotta, most már a történelmük, nem pedig a jövőjük része. Ezt mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz WHO-főigazgató.

Világszerte összesen 44 országot és egy területet nyilvánítottak hivatalosan is maláriamentessé.

Szakemberek szerint a malária már Krisztus előtt legalább négyezer évvel jelen volt Egyiptom területén. Egyebek között a betegséget kimutatták a Krisztus előtt 1332-től 1323-ig uralkodó Tutanhamon fáraó múmiájában is.

Egyiptomnak a WHO adatai szerint sikerült bizonyítania, hogy legalább az utóbbi három évben megtörte a maláriaszúnyogok közvetítette helyi fertőzési láncolatot. Mindez a fertőzések szigorú figyelemmel kísérésével, a szúnyogok tenyészhelyeinek következetes felszámolásával, illetve a szúnyogcsípések elleni védekezéssel sikerült elérni.

A WHO általi hitelesítés megszerzéséhez egy országnak bizonyítania kell, hogy képes megakadályozni a fertőzések visszatérését.

A maláriát bizonyos nőstény szúnyogok által terjesztett paraziták okozzák. A betegség tünetei között van a láz, a hidegrázás, a fejfájás, az izomfájdalom és a fáradtság, valamint felléphet hányinger, hányás és hasmenés is. Egyes esetekben életveszélyes szövődményeket – veseelégtelenséget, agyvérzést vagy kómás állapotot – is előidézhet a fertőzés.

Borítókép: Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz WHO-főigazgató (Fotó: AFP)