Orbán Balázs: Patrióták Pontidában

Megérkeztünk Olaszországba, ahol a Patrióták Európáért képviselőcsoport vezetői ma a jobboldali Liga pártrendezvényén gyűlnek össze – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette, a rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.

A gyűlés fő témái: a migráció és a béke mielőbbi megteremtése lesznek.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Matteo Salvini korábban Instagram-oldalán videóban jelentette be, hogy Orbán Viktor is jelen lesz a Liga párt találkozóján Pontidában vasárnap.

Az esemény egyben a biztonság a szabadság és a demokrácia melletti kiállás napja is lesz

– mondta a karmelita kolostorban készített rövid felvételen Salvini.

Borítókép: Matteo Salvini és Orbán Viktor (Fotó: AFP)