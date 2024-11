Az orosz Szu–35Sz vadászrepülőgépek több célzott légi támogatást végeztek, miközben a légitámadásokat irányító bombázók és csapatok védelmét biztosították. Ezen műveletek során a Szu–35Sz-ek nemcsak a földi célpontok, például a páncélozott járművek és a katonai személyzet ellen irányultak, hanem a légvédelem elleni harc során is kulcsszerepet játszottak. A bevetések célja az volt, hogy növeljék a légi erők hatékonyságát és védelmi képességeit egy potenciális konfliktus esetén.

Az orosz légierő komplex légvédelmi rendszerének része, hogy a Szu–35Sz képes a légvédelmi objektumok felderítésére is. Ez a képesség különösen fontos a modern hadviselésben, ahol a légi fölény megteremtése és fenntartása alapvető fontosságú. A Szu–35Sz változatos fegyverzetének köszönhetően képes bonyolult harci helyzetekben is helytállni, így a közeljövőben is jelentős szerepet játszhat az orosz légierő stratégiájában.

A Szu–35Sz egy orosz többcélú vadászrepülőgép, amely a Szuhoj tervezőiroda által kifejlesztett Szu–27-es család egyik továbbfejlesztett változata. Az Szu–35Sz a legmodernebb technológiával van felszerelve, beleértve a fejlett avioniát, a digitális vezérlőrendszereket és a korszerű radarokat, amelyek lehetővé teszik a légi célok detektálását és követését jelentős távolságból. A Szu–35Sz kiemelkedő manőverezőképességgel rendelkezik, köszönhetően az átalakított aerodinamikai kialakításának és a thrust vectoring (meghajtóarány-szabályozás) képességének

A közlemény és a videó megjelenése világosan jelzi az orosz hadsereg elszántságát és felkészültségét a védelmi műveletekre, illusztrálva a modern technológia integrációját a katona tevékenységekbe. A Szu–35Sz tehát nemcsak a légitámogatásban, hanem a légitér védelmében is kulcsszerephez jutott, hozzájárulva ezzel az orosz katonai doktrína hatékony végrehajtásához.