Pásztor Bálint: Választásmentes évre lenne szüksége Szerbiának, hogy megvalósíthassuk az elképzeléseinket

Pásztor Bálint mellbevágóknak nevezte azokat a népszámlálási adatokat, amelyek szerint az utóbbi évtizedben mintegy hetvenezerrel csökkent a magyarok lélekszáma Szerbiában.

Szerinte ennek oka egyrészt az, hogy most ért be a kilencvenes évek kényszersorozásainak a hatása, vagyis az, hogy a háború elől sokan elmenekültek. Rámutatott, hogy most Kárpátalján lehet hasonlót tapasztalni.

Ugyanakkor nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt azokért küzdjünk, akik itthon maradtak, (…) másrészt mindent megtegyünk annak érdekében, hogy akik elmentek, hazatérhessenek, és legyen mire hazatérniük

– húzta alá, hozzátéve: harminc évvel ezelőtt, amikor a VMSZ megalakult, kizárólag az identitásmegőrzés szempontjából fontos kérdésekkel és szimbolikus politizálással foglalkozott, most viszont már ugyanilyen fontos az infrastruktúra- és gazdaságfejlesztés, valamint az életkörülmények javítása. Ezért tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a határ minél átjárhatóbb legyen, hogy az ingázók, az a több ezer vajdasági magyar, aki a Vajdaságban él, de Magyarországon, a határ mellett dolgozik, könnyebben tudjon közlekedni.

A politikus úgy fogalmazott:

Ha ők nem kényszerülnek arra, hogy a munkahely miatt áttelepüljenek, akkor a gyermekeik még itthon járnak iskolába, és akkor nem veszítjük el, a közösség nem veszíti el ezeket az embereket

Pásztor Bálint kiemelte, hogy

Magyarország kormányának köszönhetően idén is folytatódhatott a VMSZ gazdaságfejlesztési tervének a megvalósulása a Prosperitati Alapítvány lebonyolításában, és csak idén ez 20,5 millió eurónyi vissza nem térítendő támogatást jelentett három pályázati kiírás esetében.

Ennek a programnak köszönhetően néhányan haza is költöztek, ebből vásároltak házat vagy indítottak vállalkozást – magyarázta a pártelnök. Az elvándorlás, a rossz demográfiai adatok, az ukrajnai háború és az európai uniós csatlakozás útján tapasztalható nehézségek ellenére is lehet boldogulni Pásztor Bálint szerint, mégpedig akkor, ha a közösség összezár, ha egységes tud maradni, mert ebben az esetben fejlődni tud, meg tud maradni a szülőföldjén és versenyképes tud maradni.

A világ nem lesz egyszerűbb hely az idő múlásával, ez egészen biztos, de fontos az, hogy mindazok, akik itthon szeretnének boldogulni, azok a VMSZ hazai kormányzati pozícióinak és a magyarországi kormányzati támogatásnak köszönhetően ezt meg tudják tenni

– szögezte le. Pásztor Bálint arról is beszélt, hogy a történelmi megbékéléssel 2013-ban indult el Magyarország és Szerbia történetében az egyik legpozitívabb időszak. Rámutatott, hogy tizenöt évvel ezelőtt négy közúti határátkelő volt, most kilenc van, másfél évtizede Magyarország és Szerbia a 17. külkereskedelmi partnere volt egymásnak, most a negyedik, és mindennek a fejlődésnek a legnagyobb haszonélvezői a vajdasági magyarok és a magyarországi szerbek. Felhívta a figyelmet arra, hogy

Szerbiának kizárólag Magyarországgal van stratégiai együttműködési tanácsa,

és most már azokban a kérdésekben is van konkrét együttműködés, amelyek az államok működése és a polgárok biztonsága szempontjából a legfontosabbak, mint amilyen az energetika vagy a honvédelmi együttműködés.

A vajdasági magyar közösség politikailag addig lesz mérhető, értékelhető tényező, ameddig erős politikai képviselettel rendelkezik

– hangsúlyozta Pásztor Bálint. Hozzátette, hogy a VMSZ az idei évben ünnepelte fennállásának a harmincadik évfordulóját, és a vajdasági magyar közösség ebben a harminc évben minden nehézséget kénytelen volt megtapasztalni.

Amikor arról beszélek, hogy a VMSZ talpon tudott maradni, arra gondolok, hogy rengeteg hatalmas párt tűnt el a politika süllyesztőjében az elmúlt évtizedekben, a VMSZ pedig most is önállóan vesz részt a választásokon, majd a voksolást követően egyenrangú partnerségeket épít ki, így tud a közösség is talpon maradni

emelte ki.

Ha meggyengülne, megroppanna a VMSZ, akkor a közösségünk politikai értelemben védtelenné válna, ezért fontos az, hogy erősek tudtunk maradni a közösség támogatásának köszönhetően, és ezt a mindennapokban viszonozni tudjuk azáltal, hogy azokat a kérdéseket, amelyek a közösség tagjai számára fontosak, képviselni tudjuk és sikerre tudjuk vinni

– hangsúlyozta a pártelnök.

Borítókép: Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke beszédet mond a Csoóri Sándor-program oklevélátadó ünnepségén, Szabadkán 2024. november 20-án (Fotó: MTI/KIM/Hatlaczki Balázs)