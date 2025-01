Trump erre a katasztrófa által sújtott területre látogat

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump látogatást tesz Észak-Karolina azon részein, amelyeket tavaly szeptemberben sújtott a Helene hurrikán. Az emberek többször megkérdőjelezték a szövetségi kormány válaszát a katasztrófára, amely több mint száz életet követelt Észak-Karolinában. A helyi lakosok hónapokig éltek bizonytalan körülmények között, sokan sátrakban és lakókocsikban kénytelenek meghúzódni.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump segít a bajbajutottaknak

Az államot képviselő republikánus szenátor, Thom Tillis kijelentette:

Trump elnök látogatása pénteken örömhír azoknak a családoknak, akik bizonytalanságban élnek.

Hozzátette, hogy az elnök és csapata folyamatos figyelemmel kíséri a helyzetet, ami azt mutatja, mennyire fontosnak tekintik a helyreállítást. Hasonlóan vélekedett Ted Budd szenátor is, aki azt mondta:

Az embereknek szükségük van valakire, aki átvágja a bürokráciát, és gyorsan eljuttatja hozzájuk, amire szükségük van.

A pusztító szél és vihar által sújtott Észak-Karolina lakói közül több ezer ember hotel szobákat kapott átmeneti szállást. Sokan még mindig bizonytalan körülmények között élnek. Trump korábban kijelentette, hogy „az emberek bajait rosszul kezelték a demokraták” és határozott lépést ígért a helyzet orvoslására.

A Mercury One nonprofit szervezet ügyvezető igazgatója, Jonathan „JP” Decker elmondta, hogy Trump látogatása áldás lesz a régió számára. A szervezet adományokkal támogatta az embereket az újrakezdésben, köztük lakókocsik és propán biztosításával. Decker kifejtette, hogy „Észak-Karolinát magára hagyták” és hozzátette:

Amikor végre hallottuk az elnöktől, hogy segíteni fog, az hatalmas áldás.

A helyzet további súlyosbodását az állami és föderális segélyek nehézkes elérése okozza, amit több politikus és civil szervezet is kritizál. Tillis szenátor reménykedik abban, hogy a Trump-vezetés alatt felgyorsulnak az eljárások, és hogy „minden lehetséges szövetségi erőforrást bevetnek” az emberek megsegítésére. Ez a látogatás újra reményt adhat Észak-Karolina lakóinak, akik továbbra is küzdenek a hurrikán következményeivel.

A közösségek újjáélesztése nem csupán az anyagi támogatásról szól, hanem arról is, hogy a lakosok érezzék: a döntéshozók odafigyelnek rájuk és megértik kihívásaikat. Ezért is kiemelten fontos Trump személyes látogatása, amelynek keretében nemcsak állami vezetőkkel, hanem a helyi lakosokkal is találkozik, meghallgatva történeteiket és szükségleteiket.

A lakosok, akik hónapok óta kénytelenek voltak elviselni a nehéz körülményeket, most csendesen reménykednek. Ahogy Decker fogalmazott:

Ezeknek a családoknak végre van valami kézzelfogható, amit várhatnak. Ez a látogatás nem csupán egy politikai gesztus, hanem valós reményt ad arra, hogy az életük visszatérhet a normális kerékvágásba.

A helyi közösségek összefogása is példaértékű, hiszen számos önkéntes és helyi szervezet dolgozott azon, hogy az emberek legalább alapvető ellátást kapjanak. Ezek az erőfeszítések segítenek fenntartani a hitet és a kitartást, ami szükséges ahhoz, hogy az érintett családok túljussanak a nehéz időszakon.

Borítókép: Férfiak 2024. december 23-án az észak-karolinai Old Fortban egy bolt előtt töltenek fel egy generátort (Fotó: AFP)