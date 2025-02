Az AfD szerint a CDU-val minden maradna a régiben

Wer Merz wählt, wählt ein "Weiter so". In der Migrationspolitik, in der Energiepolitik, aber auch hinsichtlich des Krieges in der Ukraine. Denn während Friedensverhandlungen bereits begonnen haben, will Merz trotzdem Waffensysteme & deutsche Soldaten in die Ukraine entsenden. pic.twitter.com/RaJUicU4vf