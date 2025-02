Dömötör Csaba: Egyre nagyobb a vita a Timmermans-botrány miatt

Ez egy fokkal tompább volt, mint a legutóbbi, ahol is azt követelték, hogy mindenféle fegyvereket küldjünk, és minden tagország a GDP 0,25 százalékát biztosítsa Ukrajna katonai támogatására. Most erről nem beszéltek, de arról, hogy továbbra is támogatni kell a háborút, arról igen, mindezt úgy, hogy az Európai Tanács összesítései szerint eddig Európa már 134 milliárd eurót költött a háborúra, ami 53 ezer milliárd forintnak megfelelő összeg