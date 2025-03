Több ezer migránsgyereket osztanak szét a spanyol régiók között

Több ezer migránsgyereket szállítanak át hamarosan a Kanári-szigetekről a spanyol félszigetre. Pedro Sánchez szocialista spanyol miniszterelnök ismét megvásárolta a katalán szeparatisták támogatását, és segítségükkel a héten jóváhagyták a bevándorlási törvény módosítását. Az új előírások értelmében a bevándorlók elosztása most már nem önkéntes alapon történik, hanem kötelezővé válik minden spanyol régió számára.

A törvénymódosítás csütörtökön életbe is lépett egy királyi törvényerejű rendelettel, amely azonnali jogi érvényt biztosított az intézkedésnek. Bár a parlamentnek még formálisan jóvá kell hagynia, Sáncheznek már nincs miért aggódnia, mivel a törvény végrehajtásához szükséges többséget már megszerezte a katalán Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) támogatásával.

🔴 #DIRECTO | Comienza @encasadeherrero



📰 El Gobierno acuerda con Junts el reparto de menas: 700 para Madrid y solo 20 para Cataluña https://t.co/QyiZYLndCW — esRadio (@esRadio) March 18, 2025

Az új szabályok alapján hamarosan 4400, szülei nélkül a Kanári-szigetekre és Ceutába érkezett kiskorút osztanak szét az ország többi részén, hogy tehermentesítsék a már négyszeres túlterheltséggel küzdő kanári befogadórendszert. Az érkező, többségében afrikai származású kamaszokat az autonóm közösségek között osztják el, de a rendszer rendkívül aránytalanul terheli a régiókat.

Madrid például több mint 700 kiskorút kap, míg Katalóniának mindössze 20-30-at kell befogadnia. A kormány szerint ez azért van, mert a katalánok eddig is aktívan részt vettek az illegális bevándorlók ellátásában. A jobboldali vezetők viszont úgy vélik, hogy ez az elosztás kizárólag politikai alku eredménye, és a katalánok azért kapnak ismét kedvezményt, mert támogatták a baloldal döntését.

Miközben Katalónia saját győzelmeként ünnepli az újabb egyezséget, amely minimalizálja a befogadási kötelezettségüket, Madrid jobboldali vezetőjét, Isabel Díaz Ayusót már rasszizmussal vádolták meg, amiért kijelentette, hogy az összes Kanári-szigetekről érkező kiskorút a szocialista vezetésű madridi városok befogadóközpontjaiba fogja irányítani.

Ayuso a napokban többször is hangsúlyozta, hogy Sánchez bevándorláspolitikája hatalmas terhet ró nemcsak Spanyolországra, hanem egész Európára is, és a mostani döntés csak tovább ösztönzi a már így is rekordmagas illegális bevándorlást.

Sem Katalónia, sem Madrid, sem a Kanári-szigetek. A tömeges illegális bevándorlás nem ösztönözhető. Ezt a sajnálatos megállapodást bíróság és az EU elé fogjuk vinni […] Sánchez bevándorlási politikája mindenki számára teher: Spanyolországnak, Európának és maguknak a bevándorlóknak is, akik a maffiák kezében vannak

— írta Ayuso az X-en.

Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias.



No se puede fomentar la inmigración irregular masiva.



Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos… pic.twitter.com/0Lt9Xlsjoc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 18, 2025

Santiago Abascal, a Vox párt és a Patrióták Európáért pártcsalád vezetője is élesen bírálta a döntést:

Tegyük fel, hogy valóban kiskorúakról van szó (de nem azok), ebben az esetben menjenek vissza a szüleikhez Marokkóba. [...] Ha finn gyerekek lennének, visszaküldenék őket a hazájukba, de Sánchez ebben az esetben nem küldi haza őket, mert ő Marokkó szolgája.

🎙@Santi_ABASCAL sobre el reparto de menas:



"Vamos a dar por válido eso de 'que son todos menores', que no lo son... ¡pues a casa con sus padres! Si fueran niños finlandeses los devolverían a su país, pero Sánchez no los devuelve porque es lacayo de Marruecos". pic.twitter.com/8l5ncKwmgc — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 19, 2025

A spanyol jobboldal szerint a kormány ezzel az intézkedéssel nem a probléma valódi megoldásán dolgozik, hanem éppen ellenkezőleg: még vonzóbbá teszi Spanyolországot a migránsok számára, akik tudják, hogy a befogadás garantált, és a régiók most már vissza sem utasíthatják az ellátásukat.

Borítókép: Migránsok Spanyolországban (Fotó: AFP)