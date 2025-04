Hitlert imádta az iskolai késelő

A gyanúsítottat megvizsgáló pszichiáter megállapította, hogy az egészségi állapota nem egyeztethető össze a rendőrségi őrizetbe vétellel. Az érintettet ezért most kórházba szállítják – közölte Antoine Leroy nantes-i ügyész. A késes támadás csütörtökön 12 óra 30 perckor történt. A gyanúsított az egyik osztálytársnőjét halálra szúrta, három másik társát pedig megsebesítette.

Mesterlövész és egy francia biztonsági tiszt egy épület tetejéről méri fel a környéket egy késes támadást követően. Fotó: AFP

A nyomozás eddig ismert adatai szerint a támadót a tantestület tagjai ártalmatlanították. Egy rendőrségi forrás a Le Monde című napilapnak elmondta, hogy a gyanúsított neve nem szerepel semmilyen bűnügyi nyilvántartásban.

Polícia v meste Nantes na západe Francúzska vo štvrtok oznámila, že 15-ročný študent nožom napadol a zabil svojho spolužiaka a ďalších troch vážne zranil. Učiteľom sa podarilo ho spacifikovať ešte pred príchodom policajtov.https://t.co/9cE1rbYKEX — Štandard (@DennikStandard) April 24, 2025

Megrendülve gondolok a családokra, a diákokra és a teljes oktatási közösségre, akiknek megdöbbenésében és fájdalmában a nemzet osztozik. A tanárok a beavatkozásukkal kétségtelenül további tragédiákat előztek meg. Bátorságuk tiszteletet parancsol

– írta Emmanuel Macron elnök az X-en.

Une adolescente a perdu la vie, trois autres lycéens sont blessés, après une attaque au couteau dans un lycée de Nantes.



J’adresse mes pensées émues aux familles, aux lycéens et à toute la communauté éducative dont la Nation partage le choc et la peine.



Par leur intervention,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2025

François Bayrou miniszterelnök kollektív választ kért a fiatalok egy részének körében terjedő erőszakra, és jelezte, hogy fokozott ellenőrzést szeretne az iskolák körül. Azt is kérte az illetékes kormánytagoktól, hogy egy hónapon belül konkrét javaslatokat nyújtsanak be neki a megelőzés, a szabályozás és a visszaszorítás terén a kiskorúak által késsel elkövetett erőszakos cselekményekkel"kapcsolatban.

Elisabeth Borne oktatási miniszter elmondta, nincs garancia arra, hogy a három sérült fiatal közül bármelyik is teljesen felépül. A gyanúsított indítékai egyelőre ismeretlenek, az ügyészség péntekre ígért részletesebb tájékoztatást.

A gyanúsított gimnazista, akit mindenki depressziósnak ismert, azt mondta, hogy imádja Hitlert. Mindannyiunknak elküldött egy 13 oldalas e-mailt délben, amelyben minden problémáját előadta

– idézte az iskola egyik tanulóját az AFP hírügynökség.

Egy másik diák eljuttatta az AFP-nek a gyanúsított által a diáktársainak írt levelet a globalizációról, amely a rendszerünket az embert bomlasztó géppé alakította át, és amelyben biológiai lázadásra szólít fel, hogy a természetes egyensúly, bármennyire is kegyetlen, visszanyerje a helyét a globalizált ökocídiummal szemben.

Az iskola egyik tanulója az AFP-nek elmondta:

Az emberek ismerték a fiút, mert fura volt, és neonáci csoportokat követett az interneten.

A támadás helyszíne a Notre-Dame-de-Toutes-Aides nevű katolikus magánoktatási intézmény Nantes keleti részén, amelyet a honlapja szerint kétezer diák látogat az óvodás korosztálytól a középiskolásokig. Az intézményért felelős katolikus oktatási hivatal közleményt adott ki, amelyben megdöbbenését fejezte ki a szörnyű tett miatt.

Az elmúlt hónapokban Franciaországban több késes támadás történt az iskolákban vagy azok környékén, és ezekben több tizenéves is érintett volt. A kormány ezért már korábban úgy döntött, hogy foglalkoznia kell a kérdéssel: az oktatási és a belügyminiszter március végén azzal a sürgős üzenettel fordult a tankerületi központok vezetőihez és az akadémiák prefektusaihoz, hogy még a tanév vége előtt léptessenek életbe egy olyan rendszert, amely véletlenszerű ellenőrzések révén, még az oktatási intézményekbe való belépés előtt akadályozná meg a diákokat abban, hogy bevihessék magukkal a szúróeszközöket.

Borítókép: A francia rendőrség biztosítja a középiskola egyik területét a késes támadást követően (Fotó: AFP)