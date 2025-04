Elárulta Friedrich Merz, mit tervez az első hetekben

Egy interjújában Merz elmondta: „Van egy munkaprogram az első hetekre. Az első témák között lesz a szigorított határellenőrzés a visszafordítási lehetőséggel, a bürokráciacsökkentés lépései, valamint az úgynevezett aktív nyugdíj bevezetése.”

Friedrich Merz, a Németországi Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője (Fotó: AFP/Ralf Hirschberger)

Ez utóbbi célja, hogy az idősebb, de még dolgozni akaró állampolgárokat támogassák, írja a Tagesschau.

Hosszabb lesz a parlamenti ülésszak

Ahhoz, hogy ezeket a terveket keresztülvigye, Merz meghosszabbítaná a Bundestag tavaszi-nyári ülésszakát.

Idén szeretnénk a Bundestag munkáját egészen július végéig kitolni. Ez fontos, hogy az első félévre tervezett törvénycsomagokat még a nyári szünet előtt elfogadhassuk

– hangsúlyozta Merz.

Emellett még a 2025-ös szövetségi költségvetést is el kell fogadniuk, valamint előkészíteni a következő év pénzügyi tervezését – mindez rendkívül munkás nyarat jelent a CDU vezetője szerint.

Friedrich Merz célja, hogy nyárra már érzékelhető legyen a hangulatváltozás az országban.

„Az embereknek érezniük kell, hogy új kormány van, és ez különbséget jelent, de ehhez sok és meggyőző munkára lesz még szükség” – fogalmazott.

A kancellárjelölt szerint máris érezhető a bizalom növekedése. Merz korábban azt is hangsúlyozta, hogy zökkenőmentes kormányzást szeretne. A CDU, CSU és SPD között azonban már most is feszültségek vannak, elsősorban a koalíciós kompromisszumok miatt. A CDU-nál főként az adósságpolitikai irányváltás, az SPD-nél pedig a migrációs és szociálpolitikai engedmények okoznak belső vitákat.

Jens Spahn volt német egészségügyi miniszter, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagja, a gazdasági tárca várományosa (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Az adócsökkentésre még várni kell

A gazdasági nehézségek miatt Merz óvatos az adócsökkentések ígéretével. A kis- és közepes jövedelműek adóterheinek enyhítése csak később valósulhat meg.

Jens Spahn, a CDU frakcióvezető-helyettese – potenciális gazdasági miniszterjelölt – a ZDF-ben hasonlóképpen fogalmazott: az adócsökkentés csak akkor lehetséges, ha előbb növekedés indul el – például beruházásösztönzőkkel és olcsóbb energiaárakkal.