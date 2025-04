Több dzsihadistát fogtak el a héten a spanyol hatóságok + videó

Sorra fogják el a dzsihadistákat Spanyolországban. Ezen a héten két terrorellenes akciót is végrehajtottak a hatóságok, az egyikben két férfit tartóztattak le Zaragoza és Tortosa városában. A hatóság szerint mindketten az Iszlám Állam (ISIS) propagandaanyagait tanulmányozták és terjesztették, miközben kábítószer-kereskedelemmel és szervezett bűnözéssel is foglalkoztak. Ez utóbbi tevékenységük révén hozzá tudtak jutni feketepiaci fegyverekhez is, melyekkel a nyomozás alapján már konkrét merényletekre készülhettek.

A férfiakat másfél éve figyelték, és mostanra érték el azt a szintet a radikalizálódásban, hogy a rendőrség úgy ítélte, ideje lecsapni rájuk. A bíróság azonban végül csak az egyiküket helyezte előzetes letartóztatásba, míg a másik szabadlábon védekezhet, szigorú óvintézkedések mellett.

Ezt megelőzően Barcelonában a csendőrség csapott le három személyre, akik a Hezbollah libanoni terrorszervezet logisztikai hátterét biztosító nemzetközi hálózat tagjai voltak. A három férfit drónalkatrészek beszerzésével, illetve Spanyolországból és más uniós országokból Libanonba történő szállításával gyanúsítják. A hatóságok szerint ezek a drónok alkalmasak több kilogramm robbanószer szállítására, nagy távolságokat tudnak megtenni, nehezen észlelhetők még a fejlett légvédelmi rendszerek számára is, és a Hezbollah katonai szárnya használja őket.

A nyomozás nemzetközi együttműködéssel zajlik, több uniós ország, köztük Franciaország és Németország is segíti az eljárást, valamint részt vesz benne az Európai Unió igazságügyi együttműködési szerve is. Az egyik barcelonai gyanúsított előzetes letartóztatásba került, a másik kettő bírósági felügyelet mellett szabadlábon védekezhet.

A spanyol belügyminisztérium adatai szerint 2025-ben már 44 embert tartóztattak le a hatóságok dzsihadista terrorizmushoz köthető ügyekben, több mint húsz különböző rendőrségi akcióban.

A 2004-es madridi terrortámadások óta pedig már több mint 1100 iszlamista radikálist fogtak el Spanyolországban, elsősorban a Földközi-tenger partvidékén, különösen Katalóniában.

