Ausztria kötelező integrációs programmal szabályozná a bevándorlók beilleszkedését

A program többek között szigorítaná a menekültjogot megszerzett és a tartózkodási engedélyt várhatóan megkapó menedékkérők német nyelvtanfolyamainak követelményeit. Az előterjesztés az első lépés, a megvalósítás hosszú időt vesz igénybe, írt erről a V4NA.

Egy afgán menekült Bécsben (Fotó: Anadolu/AFP/Omar Marques(

A kötelező integrációs program három évig tart, és azokra vonatkozik, akik menekültstátust vagy kiegészítő védelmet kaptak, valamint a menekültstátusra jogosultak és a menekültstátus megadására nagy eséllyel jogosultak.

A kötelező német nyelvtanfolyamok mellett, amelyeknek elvégzéséről és a megszerzett tudásról számot is kell adni, alapvető szabályokról szóló tanfolyamok és a munkaerőpiacra való felkészítés is szerepelnek a tervekben. A német nyelvtanfolyamok elmulasztása esetén szankciók vagy a tanfolyami költségek megtérítésének kötelezettsége is bevezetésre kerülne – írta az Exxpress.