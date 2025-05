India is kiáll a vallás, Isten, a család, a nemzet, a szuverenitás, a patriotizmus mellett

Afroditi Latinopoulou bevezető beszéde után az indiai Ram Madhav, az India Foundation elnöke, az amerikai Carla Sands, az AFPI energetikai és környezetvédelmi alelnökével folytatott diskurzust, és Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője műsorvezető kérdéseire válaszoltak.

A CPAC Hungary 2025 második napján Ram Madhav és Carla Sands válaszolt Szikra Levente műsorvezető kérdéseire. Fotó: Csudai Sándor

Mit gondolnak az új Trump-adminisztrációról, mi változott meg, illetve miben változtatta meg a politikai helyzetet a világon az új Trump-adminisztráció? Mik az új tendenciák és az új eredmények a nemzetközi politikában? – erre a kérdésre keresték a választ a panelbeszélgetésen.

Trump elnök igazságos kereskedelmet akar, a viszonosság elvén működő megállapodásokkal

– mondta Carla Sands. Ezután kifejtette: látható, hogy lezárult az Egyesült Királysággal történő kereskedelmi megállapodás. Most másokkal is folyik az egyeztetés: Indiával, az Európai Unióval, Dél-Koreával és Japánnal és még sokan másokkal. Elmondta, hogy a kereskedelemben azt szeretnék elérni, hogy az előnyös legyen Európa és az amerikai ágazatok számára is.

Ezután az indiai Ram Madhav válaszolt a műsorvezető kérdésére. Köszönetet mondott a CPAC-nak, amiért egy indiait is meghívtak a panelba, majd kifejtette, hogy ő az egyetlen nem nyugatról származó ember az egész kétnapos konferencián, ami üzenetértékű. Egyrészt azt jelenti, hogy a patriótáknak vannak barátaik Európán kívül is, de a másik fontosabb üzenet talán az, hogy a liberálisok mindenhol megtalálhatók a világon, és India sem kivétel.

Nagyon sok barátjuk van Európán és Amerikán kívül is, és az egyik barátjuk, akire számíthatnak, azok mi vagyunk. Mi Indiában látjuk a kihívásokat, amelyekkel mostanában szembesülünk. A politika az egyik oldala ennek. Több megállapodásra és tárgyalásra van szükség. A nagyobb kihívás az az, hogy milyen elvekért állunk ki

– mondta Madhav. Majd azzal folytatta, hogy lehet, nem is nevezné magát konzervatívnak, de kulturális nacionalistának szívesen nevezi magát.

Kiállunk a vallás, Isten, a család, a nemzet, a szuverenitás, a patriotizmus mellett, önök mellett állunk.

– Ezeket meg kell védenünk, és erre nincs is jobb idő a konzervatívok számára, mint most, hiszen az USA-ban ott van Trump, ott van Meloni Olaszországban, Netanjahu Izraelben és Orbán itt Magyarországon – jelezte. Majd kiemelte, hogy a harchoz több barátra lesz szükség, hozzájuk hasonló barátokra, indiaiakra, és megígérte, hogy India is csatlakozik az értékekért való küzdelemhez.

Mi a legnagyobb fenyegetés Magyarország számára?

– Nem az Európai Unió, hanem Soros György, pedig Soros György nem egy kormány, nem miniszterelnök, csak egy civil szervezet, de fenyegetésként lép fel a szuverén államokkal szemben. Ezek olyan heteropoláris erők, amelyekkel szemben fel kell vennünk a küzdelmet és le kell győznünk őket, és mi önökkel tartunk! – mondta Madhav.

A baloldal rendkívül szervezett, és gyakorlatilag satuba fogták a világot. Vannak országok, amelyek visszautasítják ezt, de mindannyian látjuk, és ez hatással van az életünkre. A Trump-kormányzat ezt visszautasította, de hogyha a konzervatívok nemcsak szerveződnének, hanem mandátumot hoznak létre, amelyet beteljesítenek, akkor felvehetnék a küzdelmet, és le is győznék őket. Így a nemzeti szuverenitás és minden egyén szuverén tere nyerne – folytatta a gondolatmenetet.

A baloldaliak és a globalisták ne nyerjenek, nekünk kell nyernünk. Ehhez nem fér kétség. Hogyan érjük ezt el? Úgy, hogy együtt dolgozunk. Tehát a kapcsolatfelvétel is fontos.

A nagykövet is kifejtette álláspontját a témáról

Egyetértek mindazzal, amit elmondott, hogy a BRICS-nek is csatlakoznia kell a Nyugathoz és a demokráciához, hozzánk tartoznak. Szeretném megköszönni mindannyiuknak, hogy ilyen nagyszerűek. Nagyon örülök, hogy mindenki jól érzi magát.

A Trumppal kapcsolatos kérdésre a nagykövet asszony azt válaszolta, hogy mindenképpen megváltoztatja a külpolitikát, és kihívást kihívásra halmoz. A történészek mindig felteszik a kérdést minden elnökkel kapcsolatosan, hogy milyen külpolitikai nézőpontba fér bele Wilson vagy Jefferson például. De a jövőben azt teszik majd fel kérdésként, hogy vajon trumpista-e. A politikus ezután J. D. Vance alelnök korábbi beszédére hivatkozott, aki elmondta, hogy vannak kihívások Kína és Oroszország részéről.

Ők ellenségei a nyugati értékeknek, de Európa legnagyobb veszélye belülről fakad.

Angliában volt nagykövet és hallunk a dán-amerikai viszonyról, Grönlandról. Röviden elmagyarázná tehát, hogy mi ez a konfliktus? Mi itt az amerikai stratégia?

Ahogy mi látjuk, az amerikai külpolitikai stratégiai Trump alatt az, hogy Amerika az első, de nincs Amerika egyedül, így szükség van a szövetségesekre, mindre. 2017-től 2021-ig voltam nagykövet és akkor Grönland ki volt téve Kínának gazdaságilag. A kínai főtitkár is tett látogatást Grönlandon, ahol vörös szőnyeggel fogadták. Tehát itt van Grönland, amely sebezhető a külvilág számára. Orosz hajók hajóznak körülötte, esetenként átvágják a tenger alatti kábeleket, ott van Kína és Trump elnök azt mondja, hogy nem engedjük, hogy a szomszédunkat egy külföldi hatalom vegye át, hiszen sebezhetőek. Amerikai és európai biztonság szempontjából fontos, hogy grönlandi biztonságban legyen. Grönland a Financial Timesban úgy nyilatkozott, hogy Kínához fordulnak, ha az EU és az USA nem fejleszti Grönlandot. Beruházásokat, befektetést, prosperitást szeretnének. Jól fizető állásokat szeretnének az emberek, növekedést, valóra vált álmokat. Trump elnöknek tehát megfelelő az elgondolása. Nem akarok elébe menni annak, hogy hogyan fogja kezelni ezt az elgondolást, de az egyik ötlet egy szabad társulás lenne – fejtette ki a nagykövet.

Tehát Grönland egy független állam lenne a jövőben, ugyanakkor kereskedelmi és biztonsági megállapodása lenne az USA-val. Tehát ők a felelősek a saját országukért, ők hozzák a saját törvényeiket, de a kereskedelmet mi szavatolnánk és szavatolnánk a biztonságukat a külső ellenségekkel szemben.

India megérkezett, ami fontos üzenet az egész világ számára

Akárhol is vagyunk, kiállunk az értékeink mellette. Ebbe beletartozik a demokrácia melletti állásfoglalásunk, és nem tesszük lehetővé, hogy bármilyen csoport valaki ellenes legyen. Azért vagyunk ott a BRICS-ben, hogy a BRICS ne legyen a dollármentesítés ügynöke, hogy ne legyen az amerika–ellenesség ügynöke. De a BRICS barátaink azt kérdezik, hogy miért vagyunk más szövetségek tagjai. És hát azért, mert India, az USA, Japán és Ausztrália elkötelezett a béke fenntartása mellett és a szabadság fenntartása mellett a régióban. Ezért vagyunk ennek a csoportosulásnak is a tagja. Nyilván egy akkora méretű országnak, mint Indiának nem lehet diktálni. Azért vagyunk itt, hogy együttműködjünk a demokrácia erőivel, amelyek az antidemokratikus értékek ellen lépnek fel.

Mangó András, [2025. 05. 30. 10:22]

Elkötelezett vagyok a turanizmussal szemben, elkötelezett vagyok amellett, hogy támogassuk a környezetünkben. Nos, azt mondják erről, hogy liberális nyelvet beszélek, de a világnak az a része, ahonnan én származom, hol nem veszi komolyan ezeket az értékeket. Fontos tehát, hogy együttműködjünk, hiszen India fontos hatalom, India fontos szerepet kíván játszani a világban manapság, és ez egy vonalban van azokkal az elgondolásokkal, amelyek mellett önök is kiválónak és a liberális baloldali erőkkel szemben lépünk fel önökkel együtt.

A woke-izmussal szemben kívánunk a nőkkel együtt lépni, nem kívánjuk támogatni a gender vitás elme, amely sok helyen zajlik a világban. 1947-ben nyertük el függetlenségünket

Mangó András, [2025. 05. 30. 10:23]

- 1947-ben nyertük el függetlenségünket, és az első 3-4 évtizedben mi is a liberális agenda áldozatai voltunk. Gyakorlatilag továbbra is szocialista köztársaságként engedjük magunkat az alkotmányban szerinte. A liberálisok tették ezt lehetővé és nem is tudjuk ezt eltávolítani az alkotmányból.

Azonban a baloldali liberálisok most már margóra szorultak Indiában. És készen állunk arra, hogy együttműködjünk azokkal az erőkkel, amelyek osztoznak az elveinkben, elejét vegyük az illegális beszivárgásnak, megbüntetjük a dzsihádist, a terroristákat, vagy börtönbe kerülnek vagy pedig a saját menyükbe küldjük őket. Tehát készen állunk az együttműködésre, de Indiának is szüksége van stratégiai autonómiára, hogy eldöntse, hogy mi a teendő egy adott helyzetben.

- Köszönöm szépen.

- Köszönöm szépen.

- Köszönöm szépen.

- Beszélt a Geo networkingről. Mire gondol, mi az újdonság Donald Trump ideje alatt? Kevés időm maradt. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól működtök a BRICS-ben, maradjatok csak ott és folytassátok, amit Trump változtatott, ez a Geo networking és a CPAC egy nagyon jó példája annak a balnak mindig is volt, Karla utalt rá, volt egy előnye a nemzetközi networking behálózatban, hogy a marxizmus erről szólt.

Világproletáriai egyesüljetek! Ugye univerzalizálták a forradalmat, mi konzervatívok pedig a helyi normákat és hagyományokat akarjuk. Ez azt jelenti, hogy amit egy konzervatív Texasban meg akar őrizni, az talán különbözik attól, amit egy portugáliai konzervatív. Sokban vitatkoztunk Shirakkal, de Gaulle nem szerette az USA-t, de most mégis egy közös ellenséggel találjuk magunkat szembe, ez az ellenség pedig az identitást akarja elpusztítani, megnyitni a határokat és ezt teszi egyébként a faji teóriák, szexista teóriák, klímateóriák és hisztéria mentén az egész arról szól, hogy a kapitalizmust egy környezetrombolónak mutassa be, egy pazarlónak mutassa be és nem pedig annak a legnagyobb motornak, amit az ember valaha létrehozott a világ hajtómotorjának. A CPAC, azt gondolom, jó példája, aztán a Nemzeti Konzervatívok is egy másik ilyen csoportosulás, a Vox Spanyolországban nagyon jó munkát végzett, és ez nagyjából mind egy időben következett be. A Vox létrehozta a maga fórumát, a Trump 2015-ben, és egyre, most már nemzetközileg is összejövünk, és itt vagyunk és együtt vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelzés és nagyon új dolog, amiből még többre van szükség. Köszönjük szépen és nagyon nagyra értékelem, hogy figyelembe vette a kevés időnket, nagyon-nagyon kár érte, sokkal érdekesebb lett volna, hogyha folytathattuk volna a beszélgetést, de mindenkinek megköszönöm a részvételt és köszönöm a figyelmüket.

Borítókép: A CPAC Hungary a világ minden tájáról bevonzotta a patriótákat (Fotó: MTI)