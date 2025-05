Egy amerikai iskolában már a keresztény dalokat is betiltanák

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Finnországban nemrég megbüntettek egy iskolát, amiért a koncert, amit tartottak, vallási tartalmú volt. Az iskolát 1500 eurós kártérítés megfizetésére kötelezték, miután egy szülő panaszt nyújtott be gyermeke gospelkoncerten való részvétele miatt. Most az Egyesült Államokban akarták megtiltani diákoknak, hogy az iskolai tehetségkutatón keresztény dalokat énekeljenek. Az állami iskalafelügyelő szerint ugyanakkor azok az alkalmazottak, akik azzal fenyegetőztek, hogy betiltják a keresztény témájú zene előadását, „nem voltak tisztában az állami iskolai környezetben a vallási kifejezésre vonatkozó jogi irányelvekkel”.

Illusztráció

Fotó: Pexels

„Tisztázásképpen” – írta – „a diákok szabadon választhatnak dalokat, beleértve a vallási tartalmúakat is, feltéve, hogy az anyag megfelel a diákok magatartási kódexének – különösen a nyelvezet és a téma tekintetében. A vallási dalok eddig is megengedettek voltak, és továbbra is megengedettek lesznek az iskolai rendezvényeken, például a tehetségkutatókon.”