Orbán Viktor: Elfogadhatatlan, hogy egy NATO-tagállammal szemben lejárató kampányt szervez az ukrán titkosszolgálat

A nemzetközi politika lassan épül, és az időnként ilyen haszontalannak tűnő összejövetelek is hoznak hasznot, visznek bennünket előre, tehát egyáltalán nem volt kidobott pénz, meg idő eljönni ide Tiranába, találkozni az európai vezetőkkel. Ma is mentünk azért előre, ma is jobbak Magyarország pozíciói, mint tegnap voltak, tehát ne úgy fejezzük be ezt a mai napot, hogy hiába dolgoztunk, hanem inkább úgy, hogy ma is elvégeztük a munkánkat és ennek meg is van a látszatja.