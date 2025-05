Szijjártó Péter: az autóipar a globális nehézségek ellenére továbbra is a magyar gazdaság húzóereje

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Járműipari Konferencia megnyitóján először is emlékeztetett az utóbbi évek rendkívüli kihívásaira, amelyek az Európai Unióra különösen súlyos kihatással voltak a számos elhibázott politikai és gazdasági döntés miatt.

Az elmúlt esztendők során Európa elveszítette a biztonságát, jelentősen rontotta a versenyképességét és gyakorlatilag teljes egészében elveszítette a világpolitikai súlyát

– sorolta. Kiemelte, hogy ide vezettek a rossz döntések, amelyek az ukrajnai háború meghosszabbítását eredményezték, és amelyek felszámolták a nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épülő eddigi gazdasági növekedési modellt.

Kifejtette, hogy ennek nyomán mára a vállalatoknak kétszer, háromszor vagy akár négyszer többet kell fizetniük az energiáért Európában, mint a konkurenseiknek az Egyesült Államokban vagy Kínában, s az Európai Bizottság az orosz energiahordozók importjának betiltásával beviheti a „végső döfést”.

Sérelmezte azt is, hogy a brüsszeli döntések elszigetelték politikailag az EU-t a világgazdaság többi nagy szereplőjétől, azonban a legsúlyosabb hibának a gazdasági kérdések átideologizálását és átpolitizálását nevezte.

Erre ráfizetett az európai gazdaság, ráfizettek az európai vállalatok, illetve bizony ráfizettek az európai emberek is. Hiszen én azt gondolom, hogy az autóipar az első számú és klasszikus bizonyíték arra, hogy a normális globális együttműködésnek nincsen alternatívája

– mondta.

Ha politikai szempontok alapján, politikai megközelítés miatt ezt a globális együttműködést elvágják, akkor abból súlyos problémák állnak elő. És annak a politikai megközelítésnek, amely végül az autóipari globális együttműködést nehezíti, a legnagyobb vesztese éppen az európai autóipar

– tette hozzá. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az autóipar jövője kétségtelenül az elektromobilitás, s bár az átállás sebessége változó lehet, a döntések már megszülettek, innen már nincsen visszaút.

De ebben a nagy technológiai forradalomban az európai autóipar csakis egy globális együttműködés részeként tud sikeres lenni

– figyelmeztetett. Majd aláhúzta, hogy Magyarország a kiváló példa arra, hogy hogyan lehet sikeressé tenni az autóipart, hazánk ugyanis a szektor keleti és a nyugati vállalatainak fontos találkozási pontjává vált.

Nincs alternatívája a kelet-nyugati együttműködésnek az autóiparban. Ha valaki eljön Magyarországra, azt látja, hogy egyszerre épülnek a nagy német és a nagy kínai gyárak, az esetek egy jelentős részében ráadásul egymás mellett

– fogalmazott.

Minél szorosabban működnek együtt Magyarországon a német és kínai vállalatok, nekünk annál jobb. Mi nem a blokkosodást akarjuk, hanem azt, hogy legyen normális, kölcsönös előnyök elérésére irányuló globális együttműködés

– fűzte hozzá. A miniszter üdvözölte, hogy a BMW szeptemberben megkezdi a termelését Debrecenben, miközben a Mercedes két kecskeméti gyárának összekötésével hamarosan, néhány hónap múlva létrejön a vállalat legnagyobb, Kínán kívüli üzeme. Emellett szavai szerint az Audi is teljes kapacitáson dolgozik Győrben, illetve a Stellantis Szentgotthárdon alig győzi teljesíteni a megrendeléseket, míg a Suzuki Esztergomban komplex gyárfejlesztési beruházást hajt végre a kormány támogatásával. Arra is kitért, hogy hazánkban épül meg a kínai BYD első európai gyára, illetve a tíz legnagyobb keleti elektromosakkumulátor-gyártó közül öt is a letelepedés mellett döntött.

Azt hiszem, ezek után nem túlzás azt mondani, hogy az autógyártás Bajnokok Ligájában Magyarország csoportkörös selejtező nélkül, ugyanis hamarosan az éves kapacitásunk több mint egymillió autó, több mint kétmillió motor lesz, s a világ második legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitása

– sorolta. Majd kiemelte, hogy a hazai autóipar termelési értéke tavaly 13 700 milliárd forint volt, és az állam az elmúlt tizenegy évben 244 nagyberuházást támogatott az ágazatban.

Végül leszögezte, hogy a kormány továbbra is stratégiai szövetségesként tekint az autóipar szereplőire, és az elkövetkezendő időszakban is megad minden létező támogatást ahhoz, hogy ezek a vállalatok itt sikeresek lehessenek, és ezáltal Magyarországot is sikeressé tegyék.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Anadolu via AFP)