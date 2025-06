Újabb stratégiai dróntámadás sújtotta Oroszországot + videó

Több orosz régióban is megrendüléssel és félelemmel reagáltak a lakosok azokra a robbanásokra, amelyek péntek hajnalban rázták meg Engels, Michurinsk és Brjanszk környékét. A támadások során – amelyekről helyi hatóságok és médiumok is beszámoltak – drón csapódott be az Engels–2 katonai repülőtérhez tartozó olajtároló létesítménybe, valamint a nagy múltú Progressz gyárba is, amely hadiipari eszközöket és vezérlőrendszereket gyárt.

Komoly károkat okozott a péntek hajnali dróntámadás. Engelsben stratégiai olajbázis, Michurinskben ipari létesítmény vált a célponttá.. Forrás: Telegram