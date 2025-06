Horvát erdőtűz: a tengerbe vetették magukat a lángok elől menekülő turisták + videó

Súlyos erdőtűz okozott vészhelyzetet Horvátország déli részén, Split térségében. A lángok elől menekülő nyaralók a tengerbe ugrottak, és a hatóságok hajóval mentették ki őket. Az elmúlt napokban összesen 17 különböző helyszínen keletkezett erdőtűz. Bár több helyen sikerült megfékezni a lángokat, néhány területen a szél és az aszály továbbra is akadályozza az oltást, hiába vetettek be repülőket is.

Horvátország több területén is erdőtűz pusztít, a szándékos gyújtogatás sem zárható ki

(Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP)