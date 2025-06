Globál Nógrádi Györggyel - Putyin kegyetlen döntést hozott, távolodik a béke?

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek nem volt választása, kénytelen volt megtorolni az egy hete történt ukrán támadásokat az orosz katonai infrastruktúra ellen – erről beszélt Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő felidézte, hogy Donald Trump megpróbálta lebeszélni Putyint a megtorlásról, de az orosz elnök a gyengeség jelét mutatta volna, ha nem támad vissza.

A szakértő szerint az is érdekes, hogy Donald Trump állítólag nem tudott arról, mire készülnek az ukránok, pedig Zelenszkij előre meg szokta beszélni a nyugati hatalmakkal, ha készül valamire.

Az álláspontok tehát nem közelednek, a háborút lezáró békefolyamat pedig nem hogy megrekedt, most inkább néhány lépéssel hátrébb kerültünk az orosz–ukrán háború végéhez.

Nógrádi György felhívta a figyelmet arra is, hogy az orosz nukleáris doktrína néhány hónapja megváltozott, az orosz elnök frissítette azt. A dokumentum szerint már akkor is atomcsapással válaszolhatnak az oroszok egy támadásra, ha atomtöltettel nem rendelkezik ugyan a támadó fél, de az őt támogató ország igen. Ebben az esetben Franciaország és Nagy-Britannia is rendelkezik atomfegyverrel, így a doktrína feljogosíthatná Putyint arra, hogy bevesse a fegyvereit.

Versenyfutás Trump kegyeiért

A műsorban kitértek arra is, hogy Franciaország és Németország ádáz versenyt futnak az Egyesült Államok, egészen pontosan Donald Trump kegyeiért. Aki ugyanis megnyeri magának Trumpot, az vezetheti Európát.

Donald Trump - Fotó: AFP

Friedrich Merz német kancellár a napokban Washingtonban járt és gyümölcsöző tárgyaláson vett részt. Nógrádi György megjegyezte, hogy a németek ebben a versenyben óriási előnnyel indultak el, mivel Merz egyetlen dologhoz ért csupán, az viszont gazdaság – Donald Trump pedig egy hidegvérű üzletember.

Emmanuel Macron eközben többször is bírálta Trumpot az utóbbi hetekben, rengeteg területen jelezte, hogy nem támogatja Trump lépéseit.

Tusk kormánya megbukhat

Miután Lengyelországban a jobboldali jelölt, Karol Nawrocki győzött az elnökválasztáson, komoly veszélybe került Donald Tusk baloldali kormányának stabilitása.

Donald Tus - Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Tusk most bizalmatlansági indítványt nyújtott be. Nagyon szűk többsége van a lengyel parlamentben, és sokan elégedetlenek a politikájával. Ha megbukik a kormány, akkor akár egy új választást is kiírhatnak, amelyen már nem kizárt, hogy ismét jobboldali győzelem születhet – jegyezte meg a szakértő.

Vírusként terjed a terrorizmus

Az utóbbi években rohamosan megszaporodtak a terrorcselekmények, ez pedig az illegális migráció számlájára írható. Nógrádi György szerint a nyugat-európai országok óriási hibát vétettek, amikor 2015-ben mindenkit beengedtek.

Fotó: Europress/AFP

Most pedig már hiába próbálják szigorítani a bevándorlási politikát, akik bent vannak, azokat nagyon nehéz visszatoloncolni az eredeti hazájukban. Vannak olyan kormányok is, akik máig kitartanak a 2015-ös álláspontjuk mellett. Az emberek ezért egyre elégedetlenebbek, Nógrádi György pedig megjegyezte, hogy ha az európai kormányok nem változtatnak, és nem tesznek rendet, akár egy polgárháborúközeli állapot is kialakulhat Európában. Az emberek ugyanis féltik az életüket és nem érzik magukat biztonságban a saját otthonaikban sem.